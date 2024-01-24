發格絕對式環形光學尺 攻高階市場

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全球知名光學尺與CNC控制器系統生產廠商－發格自動化公司（Fagor Automation）針對台灣用戶推出全新的絕對式環形光學尺，可協助廠商實現智慧自動化，確保最高加工精度與品質，將全力開拓台灣高階應用市場。

在工業製造領域需要彈性與客製化的解決方案來提高生產力，發格公司推出全新的絕對式環形光學尺，非常適合DD馬達驅動的旋轉工作檯、內藏式主軸應用及各式狹小空間安裝使用，是廠商要達成智慧化、自動化，確保最高加工精度與品質的最佳幫手。

該環形光學尺由兩大元件組成，分別是讀頭及精密蝕刻的不銹鋼環。採用單軌絕對位置時刻及發格獨家專利量測技術，大幅提升抗汙能力，除了提供BiSS、Fanuc、Mitsubishi、Panasonic、Siemens DRIVE-CLiQ、Yaskawa、SSI等知名品牌常用通訊協定，還提供FeeDat客製化專用型通訊協定。

FeeDat客製化專用型通訊協定除了提供位置及速度訊息外，也可提供溫度及震動資訊，其相關資訊可導入機聯網，讓上位控制器能分析判斷，並可搭配生產資訊可視化，及可利用數位化資訊改善傳統生產模式，提高工作效率。

發格除了新推出絕對式環形光學尺外，先前在台灣市場發表的3系列封閉式玻璃光學尺S3、SV3、G3以及封閉式鋼帶光學尺L3深受客戶好評，該產品透過全新的機構，3STATECH光電專利及軟體，大幅提升了抗汙能力與抗震力。此外，為符合更高的機台安全規定，發格也推出了G3-FS與S3-FS/ SV3-FS等產品，專利的軟硬體設計，能額外產生一組位置資料來比對，以便能立即發現位置錯誤，發出警報，達到更高的安全要求。

電子機械及自動控制設備常用的開放式光學尺產品則整合了信號強度指示到L2系列讀頭中，除了加速安裝及調整，產品的應用更具彈性，適用範圍更加寬廣。

發格全系列的絕對式產品，可與發格自家控制器、Fanuc、Mitsubishi、Siemens等控制器及BissC、Panasonic、SSI、Yaskawa絕對式通訊協定系列的驅動器搭配，適用於工具機、電子機械、自動控制設備。