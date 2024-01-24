工具機去年出口值 下滑14％

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受到全球景氣下滑投資銳減衝擊，台灣工具機2023年12月出口金額2.09億美元，較2023年11月減少0.1％，較2022年同期減少20％。其中，金屬切削工具機2023年12月出口金額為1.76億美元，較2023年11月份增加1.9％；金屬成型工具機2023年12月出口金額3,269萬美元，較2023年11月減少9.4％。2023年台灣工具機全年出口金額25.99億美元，較2022年減少14％，其中金屬切削工具機2023年出口金額22億美元，較2022年減少13.3％；金屬成型工具機2023年出口金額3.95億美元，較2022年減少17.7％。

2023年台灣工具機出口前十大國家依金額排序為中國（含香港）、美國、土耳其、印度、荷蘭、德國、義大利、越南、泰國及日本。

工具機公會指出，全球通膨可望趨緩，各國央行升息周期逐漸接近尾聲，但因核心通膨具備高黏性，高利率恐將維持一段時間，加上新一輪美中科技戰持續延燒，美中競爭格局仍存在極大不確定性，且中國經濟景氣表現疲軟、通貨緊縮壓力存在，中國雖陸續公布宏觀調控政策以提振經濟景氣，但實際成效仍待觀察。

展望2024年隨全球終端商品消費回溫，庫存逐漸回到健康水位，將有助帶動台灣出口及生產動能提升。