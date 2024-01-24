注重客戶導向 威赫兩款新機熱賣

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台灣高速精密車床龍頭品牌－威赫科技，長期來注重研發創新且擅長從人性需求開發新產品，旗下新上市的OTOMAT傳統自動化車床與PC直覺對話式車床等2款新機種，都因具備易學易操作、能幫機械加工廠商解決車床操作人才難覓的困擾，且客戶買一台就兼具傳統手動與自動化操作雙功能，十分超值划算，在市場造成熱賣，成為威赫的兩大明星產品。

威赫科技總經理莊登賓表示，OTOMAT傳統自動化車床上市後造成轟動，主因該機種具備多項優點，包括帶有軸向伺服系統可自動車削、易學易用、搭載觸控螢幕、不需另外安裝斜度附件與光學尺、手動與自動兩用隨心所欲，不管是要自動車邊、端面、斜邊、切槽與車牙，只要按一鍵就可完成，讓使用者不再需要支付龐大的支出和學習複雜的G／M碼或CAD／CAM程式及購買CNC機械，就能輕鬆做到模組化加工產品，且價格不貴，讓加工用戶很容易入手，性價比特別高，成為市場上傳統車床用戶想要升級成為自動化車床的最佳選擇。

針對機械加工師傅日益難覓問題，威赫還開發了一款PC直覺對話式車床上市，同樣其控制器面板採用圖形對話、觸控螢幕，易學易操作，讓不具電腦程式基礎者都能在30分鐘內快速上手，且該機種功能定位上是將傳統機台升級為自動化，讓其切削精度優於傳統機台，但仍可選用維持傳統機台的操作模式，或是要選取自動化循環切削皆可，用戶採購後同樣也獲得「一機雙用途」的效益。

威赫科技在董事長賴靜如、副董事長顏永薰與總經理莊登賓等高階經營團隊卓越帶領下，創業20餘年來營業額年年飛躍成長，累計售出各式非CNC高速精密車床台數逾2萬餘台，該公司除了市占率遙遙領先同業外，行銷足跡更是遍及全球數十國，在市場享有高口碑，已成為台灣高速精密車床的代名詞。