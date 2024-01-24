威剛 去年每股稅前賺7.22元

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威剛近年來EPS

受惠記憶體報價上漲，威剛（3260）23日公告自結盈餘，2023年12月營業淨利3.36億元，單月稅前純益2.46億萬元，每股稅前純益0.84元。2023年1至12月累計營業淨利17.66億元，1至12月累計稅前淨利19.52億元，全年每股稅前盈餘大賺7.22元，較2022年呈翻倍成長。

威剛連續四個月公告自結盈餘，2023年9～10月每股稅前盈餘皆為1.04元，11月每股稅前盈餘1.15元，12月每股稅前盈餘0.84元，2023年獲利高峰落在11月。

針對記憶體報價後市看法，法人分析，第一季DRAM及NAND合約價，皆可望維持兩位數成長，原廠在高頻寬記憶體（HBM）及DDR5部分已有獲利，但在DDR4及DDR3距離損平，仍有漲價空間。

整體而言，在記憶體原廠三星、SK海力士及美光仍積極控制產能下，2024年上半年記憶體（DRAM及NAND）報價持續往上可能性高。NAND 512Gb TLC Wafer報價要到3.7～4美元，原廠才會獲利，仍有20～30％漲價空間。

法人也認為，在農曆年後，也就是3月，因為在庫存去化及新投片以DDR5及HBM為主下，DDR4將會供不應求，2024年報價將明顯回升。

就NAND供需狀況來看，目前仍是供不應求，主要是減產所致，由賣方控制市場。

威剛指出，持續看好記憶體原廠減產與產能排擠效應發酵，且AI應用將在下半年開始不斷擴大，相關伺服器、PC與智慧手機等需求都將接踵而至，DRAM與NAND Flash兩大記憶體價格可望維持一整年多頭格局。

威剛董事長陳立白先前也強調，目前的記憶體多頭是過去10幾年從未發生過，不僅是供給端緊縮且漲價態度強硬，需求端也有一連串新興AI需求產生，以及車用記憶體需求大幅增加，因此，他看好2024年記憶體價格正向走勢，且2024年第一季的NAND Flash與DRAM價格漲幅，與2023年第四季相比，將不惶多讓。

2024年上半年記憶體價格易漲難跌，預估第一季將可見另一波記憶體備貨需求回籠，帶動營收表現可望再續成長動能。