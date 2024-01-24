大型運動賽事帶動 瑞軒今年重返成長

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顯示器代工廠瑞軒（2489）舉行旺年會，董事長吳春發看好今年在大型運動賽事的帶動之下，整體電視市場可望恢復成長，瑞軒今年電視、電競監視器、以及電腦周邊等產品出貨都將隨之成長。

瑞軒旺年會席開50桌，公司今年成立29年，因此摸彩最大獎就是29萬元的現金獎，此外員工也是人人有獎。

整體電視產業庫存恢復正常，去年也回到了傳統淡旺季的走勢，瑞軒去年出貨表現還是逐季成長，表現比2022年好，下半年本業獲利，全年可望賺錢。

展望2024年，吳春發表示，陸續有巴黎奧運、歐洲杯、美洲杯等三大運動賽事登場，一定程度會刺激電視的銷售，今年電視市場有機會恢復成長。瑞軒本身也會跟著市場成長，去年整體電視和電競監視器出貨量約400萬台，預期今年將小幅成長到450萬台。至於滑鼠、Webcam等電腦周邊產品，去年因為整體PC產業走弱，出貨下滑到2,300萬支，今年有機會小幅成長到2,500～2,800萬支。

瑞軒早在2019年就前去越南投資設廠，在美中貿易戰對抗之下，愈來愈多客戶要求「China+1」，而瑞軒搶得市場先機，因此接單上大有斬獲。目前越南廠一期和二期產能已滿，而且越南對東南亞國協和美國都享有免關稅，去年也啟動了三期擴產計畫，預定今年下半年投產。今年還進一步在越南購地，累計在越南的投資金額達到8000萬美元。

去年越南廠的出貨比重已經拉升到55％、一舉超越中國，目前越南廠員工人數約2,700人、蘇州廠人數則是降至1000人。吳春發強調，蘇州廠還是會維持一定的產能規模，主要供應中國本土市場、以及美國以外的其他市場，另外還有一些新產品也是在蘇州廠生產。

除越南廠的擴充外，瑞軒去年也擴編研發團隊。吳春發表示，公司仍然維持高階的產品定位，因此需要更多的研發人員。去年已經開發了全系列的OLED電競監視器，包括32吋、34吋、49吋等曲面電競監視器，持續佈局高階電競市場。