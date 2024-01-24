雙護體 15檔AI題材股吸金

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台股邁入連四日急漲、接近萬八並在高點盤旋，外資23日持續買超台股90.62億元、「國家隊」官股行庫則持續反手賣超15.22億元，這波上漲行情由台積電法說報喜、美股AI龍頭領漲，重新帶動市場買氣。

法人表示，主動型資金歸隊到AI、電子族群，內外資除了投資策略不同，沒有官股行庫提供大量籌碼，外資也難大量買進，整體市場處於健康多頭輪動，氣氛樂觀，有機會往萬八、萬九上攻。

據統計，盤面上有聯發科、M31、神達、萬潤、義隆、台耀、譜瑞-KY、昇陽半導體、華通、華泰、貿聯-KY、兆利、佳世達、帆宣、金寶等15檔「國家隊」官股行庫與外資共同買進的個股，近五日買進金額介於0.03億～8.4億元，周漲幅除了義隆、兆利，其餘維持正向介於0.29％～12.62％之間；產業分類上，除了台耀是生技股，其餘全部是電子族群，且幾乎是搶搭AI題材的中小型股，資金從主流大型股，外溢至其他相關概念股。

富邦投顧董事長蕭乾祥指出，台股近四個交易日，指數從季線下方急拉逼近17,900點，先前八大官股在指數急跌中，護盤買進股如廣達、技嘉、欣興、台光電等，本周已開始反手賣出獲利入袋，官股態度偏向為台股急跌時參與護盤、指數轉強時回復短打操作。而近期官股累計持續買超者，則集中在股價彈幅有限的標的。

綜合第一金投顧董事長陳奕光、萬寶投顧董事長朱成志的看法，當前法人、主力等多數資金相當集中在買少數的這些股票，甚至透過複委託拉抬美股的科技、AI族群，進而使台股相關概念跟著大漲，產生相互拉抬效應；此外，近來台股電子大廠舉辦旺年會，企業老伴釋出2024年產業前景、信心喊話，以及紅包與年終獎金助攻下，進一步產生資金行情。