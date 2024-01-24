電價喊漲 重電、綠能股齊揚

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因燃料成本居高不下，台電發電成本大於售電成本，統計2023年累計虧損高達3,820億元，據傳電價審議委員會將在3月討論調高電價，台電近年虧損主因為燃料支出翻倍，若要反映成本，電價至少要上漲50％至60％，受惠能源政策對綠電、重電需求高，23日在盤面上，包括士電（1503）、華城（1519）及大同（2371）持續走高，帶動相關族群個股上揚。

過去電價低廉為台灣發展優勢，多半以電價凍漲或小漲因應，但全球近來持續面臨發電成本上漲，台灣也難逃衝擊，政府近年展開能源轉型，但因現今政策，尚無法直接到位，缺電議題再為產業投下震撼彈，除了台電續推強韌電網計畫，加上美國持續促進基建發展，相關重電台廠可望持續受惠。

盤面上包括世紀鋼在國內風電工程挹注下，激勵收漲7.3％，收盤價220.5元創波段新高；士電受惠於近期重電訂單爆滿，股價開高走高帶量連收四紅漲5.22％，站上所有均線；風電綠能概念股的森崴能源、雲豹能源-創漲幅超過5％；華城長期耕耘變壓器、訂單滿手，股價開高走高漲3.77％，法人買超1.94萬張連二日加碼；其餘大同、樂事綠能、碩禾、國碩等相關題材股也在買盤追價下，漲幅約2％～3％。

群益投顧董事長蔡明彥表示，重電、綠能股受惠於漲電、基建題材，後續接單有望挹注獲利，但因相關概念股在選前股價已漲一段，基期較高，投資人需留意漲多拉回風險；觀察近期大盤震盪趨堅走勢，盤面結構仍以AI伺服器及相關供應鏈為主流，主要是美股輝達、AMD創高後，台廠科技股連動性高也有機會呈現走揚，預期大盤在下周美聯準會（Fed）開會前仍為震盪盤堅格局，可觀察台幣匯率是否持續轉強，資金能否持續買進支撐盤勢續漲力道。