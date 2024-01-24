黃仁勳來台吃尾牙 10檔NVIDIA概念股同樂 「這2檔」今年已漲兩成

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10檔NVIDIA概念股

NVIDIA（輝達）創辦人黃仁勳近期再度現身台北街頭，預計25日參加NVIDIA分公司的尾牙，還將參加台積電合作夥伴年會，非常看重雙方合作關係。

美股NVIDIA股價22日再創歷史新高，收在596.54美元，開盤後一度衝上602美元，近期NVIDIA概念股持續交投活絡，其中緯穎（6669）、旺矽（6223）、緯創（3231）、廣達（2382）、奇鋐（3017）、世芯-KY（3661）等2024年來漲逾10％。

黃仁勳抵台後，頻頻出沒各大夜市，包括帶爸媽去寧夏夜市吃蚵仔煎、四平街買蜜餞、三重吃豬腳飯，所到之處都吸引大批粉絲要求合照。

黃仁勳2023年5月來台參加電腦展時，掀起第一波AI炫風，帶動緯創、緯穎、廣達等NVIDIA概念股的股價起飛，也讓AI概念股數量愈滾愈多，投資人也期待這次黃仁勳訪台能再創AI炫風。

統一投顧董事長黎方國表示，2024年是AI元年，未來三到五年，甚至是十年的投資重點，都是AI，台積電法說會中也提出AI訂單增加。

過去台股要看蘋概股，但黎方國指出，蘋果的市值近期被微軟超越，雙方互爭美股市值第一寶座，就凸顯出AI發展的大趨勢，蘋果手機硬體相關的是往下滑，但微軟帶動的AI革命趨勢是往上走。

台新投顧副總經理黃文清認為，2024年景氣會以AI相關類股為主，其他族群都在庫存調整，還需要評估，AI較具有創新商機，只要跟AI沾上邊的都有機會，也會延伸到周邊零組件，眼光要放大；但提醒投資人要注意，哪些AI概念股有實際訂單帶來營收挹注帶動營運表現，是檢視投資組合的重要依據。