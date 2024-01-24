AI類股輪漲走強 領軍擴量再攻萬八

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盤勢分析：台股在總統大選後，因中國ECFA可能調整，重擊塑化等兩岸關連性高的傳產類股，外資轉為大幅賣超，大盤持續修正，指數回測季線支撐，9周KD值高檔交叉向下轉弱整理，所幸台積電法說會釋出正向年度營運展望，外資轉賣為買，台積電股價大漲帶動電子股上漲，化解大盤中期轉弱壓力，日K線跳空大漲突破17,956高點延伸短期下降線及彈回月線上，成交量放大至4,385億元，呈現價量齊揚榮面。

上周指數小破季線後反彈，周K線收帶389點下影線的小紅線，顯示季線至萬七間支撐強，周RSI守在50以上略轉折，9周KD值高檔交叉向下修正，但向下開口不大，月線轉折向下略走平，大盤雖中期調整，但偏強勢整理。台積電短線漲勢暫歇，但NASDAQ指數和費半指數持續強勢上漲，輝達和微軟等AI指標股大漲創新高價下，台股AI相關個股輪漲走強，電子類股指數領先小幅突破相對於18,619高點的911.55點，創913.03新高點，情況和2023年上半年一樣，AI類股轉強提振台股走勢。

電子類股指數的年線和2年線在2023年11月即領先形成黃金交叉助漲，元月創新高點後，9月KD值又上升至80以上鈍化，電子類股表現強勢下，有機會帶動大盤再攻萬八關卡；大盤2年線在元月至3月扣抵17,674點、17,652點及17,693點指數，目前略轉為緩升，和年線形成黃金叉，但第一季月收盤指數需維持17,652點以上，才能穩定維持黃金交叉架構，第二季則開始扣抵16,807點以下低指數區，年線和2年線形成多頭排列格局，有利中長多行情續航。

短線台積電領軍彈回月線上後，AI類股接棒輪漲，主流類股漸形成，大盤日成交量連續二日放大至4,000億以上，月均線又回升至3,000億以上，中期攻堅動能轉強，加上那斯達克指數和費半指數仍維持震盪趨堅、9周KD值高檔鈍化強勢，有利台股電子股表現，上攻萬八關卡，只是萬八是整數關卡，也是實質大量套牢壓力區，需幾番來回震盪換手消化賣壓，擴量讓月均量穩定回升後，才能攻上萬八。

操作建議：

目前日RSI交叉向上突破50多空均衡，周RSI及9周KD值也收斂略向上，成交量放大，短中期走勢轉強，預計農曆年前走勢偏多，AI相關族群續漲力道及成交量能否維持熱絡是強弱觀察指標。建議逢回選股操作，仍聚焦半導體先進製程及相關的利基型IC設計股及IP矽智財股、高速傳輸概念股、AI伺服器相關供應鏈、AI手機／PC、記憶體、光通訊及網通、綠能及重電等相關個股。