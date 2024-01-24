來頡 卡位AI及WiFi 7雙市場

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WiFi 7 IC設計公司

電源管理IC公司來頡（6799）資通訊產品PMIC、WiFi 7積極打入各大平台解決方案，即將開花結果。管理階層指出，WiFi 7專案如雨後春筍般開出，下半年將逐漸看到應用，以電信營運商市場為主，市場潛力龐大。另外，與愛普*（6531）合作開發AIoT/AI裝置所需技術，提供3D封裝電源整合管理IC。此外，今年USB PD規格升級，來頡積極切入OEM/ODM供應鏈，營運動能強勁。

來頡主要產品為電源管理IC，終端應用聚焦於資通訊，包括WiFi 6路由器、纜線數據機（Cable Modem）、光線路終端設備（GPON）、TypeC等；公司指出，目前出貨以WiFi 6／6E為主，多為國際品牌大廠，出貨動能延續至今年上半年。另外，WiFi 7開案愈來愈多，下半年PMIC在WiFi 7應用會逐漸提高，並以電信營運商市場率先導入。

來頡WiFi 7積極推進美系平台，其中美系客戶已有Design win，另一家則持續送樣；管理階層分析，WiFi 7 PMIC用量會增加至20幾顆，相較過往倍增。

此外，WiFi 7對PMIC動態響應要求更高，產品單價更勝WiFi 6，量、價皆有望提升；除終端設備之外，來頡WiFi 7模組也攻入品牌廠筆電，更有望提前卡位Arm PC市場。

來頡與美系大客戶長期配合，雙方密切合作，使競爭對手難以跨入，除WiFi 7之外，USB PD電源管理IC也將透過台廠組裝業者，打入AI PC供應鏈。

公司指出，USB PD今年規格全面升級，來頡將升降壓IC合而為一，能精準調控電壓，以達到高效節能、高穩定度之要求。

此外，來頡也積極跨入AI伺服器領域，藉由與愛普*之合作，跨入3D封裝電源管理整合。

來頡強調，記憶體與GPU堆疊後，供電穩定將更加重要，借助愛普在AI伺服器經驗，未來可能以直接提供wafer或IP共享等方式，開發更高速的訊號傳輸技術，往高效運算（HPC）電源管理應用發展。

目前來頡董事會除聯陽之外，也將迎來愛普*，背靠聯電、力積電雙集團加持，可望於AI伺服器市場奪得先機。

來頡透露，未來董事會也會有重量級大咖加入，搶先布局AI商機。