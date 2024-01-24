晶電 與Amazon專利訴訟和解

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富采集團（3714）持續整頓旗下子公司，繼日前提列高達34.5億元資產減損，侵蝕每股盈餘4.58元之後，23日再宣布子公司晶電與Amazon達成專利訴訟和解，此次訴訟專利數高達13件，為晶電首次針對背光產品提出的專利訴訟。

富采股價受提列大筆資產減損衝擊，股價一度下探41.05元波段新低，距離友達（2409）、群創（3481）認購的私募價51.82元，價差已擴大，而友達董事長彭双浪接任富采董事長職務之後，積極整頓子公司，繼富采提列34.5億元資產減損之後，23日富采再宣布旗下子公司晶電專利訴訟和解。

晶電宣布與Amazon.com, Inc.（Amazon）就雙方在美國德州西區地院進行中的專利訴訟達成解決，根據未公開的條件，基於保護其在LED研發的技術目的已達成，晶電同意撤回訴訟。此案件為晶電首次針對背光產品提出的專利訴訟，將來晶電仍會積極就智慧財產權的事務提出相關警告及訴訟以堅定捍衛公司智慧財產權。

本次訴訟不僅有助於強化外界對產品技術智慧財產權的重視，更能鼓勵公司進行技術開發和產品創新。晶電為富采集團的重要子公司，未來不僅專注本業發展，更加速投入次世代顯示技術、感測、車用三大高附加價值應用市場。