LINE Pay連加網路 26日登興櫃

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第三方支付業者LINE Pay連加網路（7722）預計1月26日登錄興櫃，每股價格348元。連加網路董事長丁雄注表示，未來透過提升使用頻率及交易量來達到成長的目標。

LINE Pay連加網路2023全年營收47.79億元，年增32％，累計前11月稅後純益為4.71億元，已超過2022年全年的4.39億元，前11月的每股稅後純益為7.92元，超越2022年全年7.23元。

該公司表示，未來將朝多元事業發展。包括建構多元行銷資源平台，促進觀光客使用，拓展海外支付據點。

LINE Pay用戶數達1,200萬，平均每兩人就有一人使用，活躍用戶數為700萬，目前擁有50萬個支付場景。而LINE Point點數合作的信用卡，發卡量已逾700萬張。2023年LINE Pay的總交易金額達6,440億元，目前一年交易筆數達9.2億筆，平均0.03秒有一筆交易。

LINE Pay董事長丁雄注表示，台灣18～65歲的人口達1,500萬人，表示LINE Pay還有300萬用戶的成長空間。外界雖質疑1,200萬用戶是否已飽和，但LINE Pay希望未來透過使用頻率及交易量的增加，來帶動成長。

有別於綠界及藍新等第三方支付同業以B2B為主，LINE Pay的策略偏向B2C，丁雄注表示，目前線上消費市場只占10％，有9成消費仍是線下場景，因此希望再擴展商店用戶數，與信用卡公司合作，並積極擴展台灣消費者赴海外使用及外籍人士來台時，支付及吃喝玩樂地圖指引等相關服務需求。