亞昕重押台中 手握千億推案

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亞昕國際（5213）新春首案－台中「亞昕丰山」23日公開，亞昕董事長姚連地宣布，集團2024年起將重押中台灣，手握千億元儲備案量，台中即囊括近3成、約300億元案量。對2024年房市，姚連地強調，在各項成本堆疊下，房價沒有下跌的機會。亞昕未來兩年業績能見度高，分別將有高達230億、250億元新案完工交屋，法人樂觀業績大噴發。

姚連地表示，他作房地產35年了，台中擁有國際化城市的爆發力、但房價相對較低，未來還是很有潛力，他自2019年開始布局台中迄今，已準備300億元案量陸續推出，手中還有一部分土地正在整合。亞昕近期在台中焦點，為科博特區總銷65億元的「亞昕丰山」，每坪開價64萬～67萬元。

對於亞昕集團下個30年發展，姚連地指出，亞昕集團布局建築、營造、車用電子、飯店、商場等五大領域為主，上周談好林口力行段1,283.81坪土地，23日以總價20.46億元正式簽約買下，為總銷百億元以上的大案，可能會興建商場或飯店。

姚連地表示，為因應集團未來成長所需，股本將從目前約50億元，擴大至2024年底的65億元，淨值將從110億元攀升到120億元。

2023年亞昕業績明顯攀升，在「昕聯心」、「向陽」兩大案完工貢獻下，全年營收年增90.5％達55.91億元。展望2024年，預計有「亞昕華威」、「昕上城」、元「淳白」、「亞昕一見」、「昕見築」、「亞昕一緒」、「亞昕一沐」及馬來西亞「喜來城」等8筆，共逾230億元的新案交屋入帳，業績可望明顯噴發。

亞昕2025年預計將有「擎天森林」、「亞昕敦南」、「森中央」、「喜徠登」等4筆新案完工交屋，總計案量達235億元，屆時業績可望攻頂。