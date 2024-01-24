鈺齊2023年EPS 7.87元 次高

以Line分享

分享至臉書

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

鈺齊-KY（9802）自結2023年合併營收168.93億元、年減30.14％，稅後純益14.97億元、年減55.91％，EPS為7.87元，儘管低於2022年的18.1元，仍創歷年次高。

鈺齊2023年第四季合併營收36.81億元，季增3.89％、年減40.79％，營業毛利6.53億元，季增7.81％、年減55.06％，營業利益3.15億元，季增7.44％、年減68.42％，稅後純益6,397萬元，季減81.4％、年減89.54％，EPS為0.33元。

鈺齊表示，2023年第四季毛利率以及營業利益率分別為17.75％及8.56％，均優於同年第三季，然因第為四季美元相對人民幣及新台幣均大幅貶值，影響單季獲利表現。

鈺齊2023全年合併營收168.93億元，營業毛利31.95億元、年減42.81％，營業利益18.06億元、年減53.09％，稅後純益14.97億元，EPS為7.87元。毛利率、營業利益率、淨利率分別為18.91％、10.69％及8.87％。

鈺齊主要生產專業運動鞋及高功能戶外鞋，2023年新增Athletics、Chiruca、Dainese、Goldwin、Deckers X Lab等五家品牌客戶，累計客戶數逾50家，因應客戶與訂單成長需求，鈺齊加速擴充產能。

鈺齊與世界各大品牌公司策略合作，隨著客戶去化庫存，加上巴黎奧運將會於2024年7月26日登場，有機會可以帶動2024年運動鞋、登山鞋以及功能鞋等銷售商機。