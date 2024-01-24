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順藥 新藥報喜衝上漲停

順藥日線圖
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順藥（6535）受惠於治療急性缺血性中風新藥LT3001，多劑量給藥二期臨床試驗，全數通過歐洲六個國家申請執行臨床試驗審核，將啟動收案，激勵23日股價衝上漲停價114.5元創高，成交量縮至1,108張。

順藥2023年營收為0.57億元、年增113％，前三季每股純損也收斂至0.77元。LT3001是與動脈器械取栓合併治療治療急性缺血性中風，正在兩岸、美國進行多國多中心三個臨床二期試驗，未來則將會加入德國、西班牙、義大利、捷克、希臘、葡萄牙等歐洲六國，預計再約一年可以完成收案。

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