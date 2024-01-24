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國統 法人力挺股價戰高

國統日線圖
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國統（8936）在外資續買2,130張，自營商也加入買超之下，23日開出平高盤之後一路奔高，終場收在49.40元，漲幅為8.81％，伺機再挑戰九年以來新高。

自2023年12月14日高點滑落後，在60日均線尋求支撐，所幸跌破季線三日後，23日開在季線45.74元之上，並且擴量收一根長紅K棒，化解回跌的危機，4四條日均線也全部轉正向上，不過還需要1根中長紅K棒，才有辦法再築四均線的多頭排列；從技術面看，23日長紅吃1黑，並且突刺2023年12月27日的長黑起跌價，顯示多方挑戰前高的企圖正盛。

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