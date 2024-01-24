宏致 卡位AI高速傳輸商機

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宏致電子（3605）去年雖因庫存修正而導致營收下滑，然在順利搭上了AI列車後，今年展望轉趨樂觀，宏致集團總經理黃添富透露，現已積極展開AI伺服器及AI PC領域備戰，且PCIe Riser Cable（轉接卡）也已順利交貨，「2024年宏致在AI產業上絕對不會缺席，並將成為新產品線開發的主軸」。

宏致去年因為大環境不佳，而營運走弱，全年營收84.86億元、呈年減18.34％，儘管如此，宏致董事長袁万丁也不氣餒，並以「凝聚宏福，共創未來」為今年的旺年會定調，期許新的一年可以凝聚宏致每一位同仁的福氣，並共同創造不凡的未來。

針對過去一年的表現，宏致集團總經理黃添富指出，儘管宏致集團歷經去年電子產業的艱困環境，但已從中找到成長的動能，並跟進調整面對未來的策略，其中在產品創新部分，宏致高速傳輸技術已成功從PCIe Gen5進化至PCIe Gen6（64GT/s），目前已陸續進入量產與交貨階段，同時，Multi-Trak和NearStack PCIe技術也在積極研發中。至於最重要的創新產品，高速傳輸速度達800Gbps的AEC線纜也已完成開發。

黃添富進一步表示，800Gbps AEC具有不需進行光電轉換及傳輸速度快的優勢，可以彌補主動式光纖纜線（AOC）單價昂貴且功耗高的缺點，著眼於AI潮流興起，市場對於高速傳輸的需求不斷攀升，宏致也積極備戰與布局，並針對AI伺服器（Sever）及AI PC領域，開發出PCIe Riser Cable，現已開始交貨。

除了新產品布局外，黃添富強調，新年度也將積極提升智慧製造能力，將現有的自動化生產進階至數位化管控，以達系統化管控的目標，並在品質和智慧製造面上推動一系列關鍵技術與產品創新。

首先在品質管控上，將以目前使用的自動光學檢測（AOI）為基礎，運用機構、成像及解決方案技術，實現對產品的精準測試，未來還將導入人工智慧（AI）檢測模式，以提升檢測精度。另在智慧製造上也將以製造執行系統（MES），實現數據中心化管理。