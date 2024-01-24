台灣創投 聚焦能源、生技

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台經院研究六所組長徐慶柏日前在一場專題演講中指出，近年我國在多數國際創業調查中排名上升，自104年來，累計早期投資交易金額逾107億美元，以能源、健康生技及硬體投資金額較多；對於不同發展階段的新創企業，台經院則提出強化市場發展策略及積極尋求跨域結合等因應作法。

臺灣證券交易所上周舉辦創新板主題業績發表會，由泓德能源-創、雲豹能源-創、倚天酷碁-創、走著瞧-創、金萬林-創、正瀚-創、愛爾達及微矽電子共八家公司參加。

1月15日首場由徐慶柏專題演講，他表示，我國自109年以來，在多數國際創業調查中排名上升，反映國際社會對我國創業生態系的重視。另自104年以來的早期投資交易案累計交易金額逾107億美元，以能源、健康生技及硬體投資金額較多，主要投資者為企業創投、創投、國發基金及海外投資者。

徐慶柏並強，在因應新技術、新商業模式及地緣政治的衝擊下，對於不同發展階段之新創企業，台經院也提出強化市場發展策略、引入經濟效益評估、做好市場需求評估及積極尋求跨域結合等因應作法。

接下來出席的八家創新板公司，依次為微矽電子，由業務副總王志成出席，該公司以節能為營運發展核心，專注於可提升電源轉換效率的功率元件與電源管理IC，提供完整的測試、薄化及封裝等服務，營收占比為72％、18％及10％。112年營收逐季增加，113年竹南廠擴廠計畫將完工。

愛爾達董事長陳怡君及財務長許牧群表示，公司主要產品為數位影音內容業務及媒體廣告託播，目前有六個自營頻道及十個境外代理頻道，並提供MOD及OTT多螢收視體驗。

以國際體育賽事為主，戲劇類內容為輔，收入來源包含播映平台、轉授權暨代購業務、廣告業務相關及其他運動科技專案等收入。

金萬林總經理楊文明表示，公司以代理國際檢測設備為基礎，跨足檢測並積極布局於次世代基因檢測（NGS）市場，檢測產品可應用在健康風險評估、癌症用藥基因檢測試劑及代謝體健康檢測，未來將朝持續建構多元大數據資料庫、開發新功能檢測試劑及提供新檢測服務產品等方向進行。

走著瞧財務長黃鈺文表示，公司為全球信任科技產業領導者，去年前三季受惠於海外市場擴張與多元產品成長，在數位廣告、信任雲服務及商業服務營收較同期分別成長168％、41％及75％。主力產品Whoscall月活躍用戶數達1,600萬人，來自海外的營收已達63％，近年積極發展袋鼠金融，合作金融機構逾20家，月活躍用戶數達200萬人。

正瀚總經理黃卓君表示，公司從事植物生長調節劑及肥料研發及產銷，經營上運用非對稱垂直策略結盟與專屬獨賣模式，產品於美國及加拿大等多個國家銷售。在氣候變遷與淨零碳排趨勢下，將研發高效、精準及低碳之農業生技產品。

雲豹能源永續長兼發言人張建偉表示，公司目前定位為循環經濟的永續投資商，具有開發及取得許可、募資融資能力、專業技術暨建置及維運能力，投入儲能、太陽能、風電、生質能、水處理及永續相關事業。

除台灣市場外，目前也進行日本及東南亞太陽能業務布局。

倚天酷碁副總陳仁揚說明，公司從科技周邊與配件出發，擴展到智慧生活風格領域的多角化經營策略，主要業務為電腦周邊產品、衣著包袋產品及智慧移動產品設計。以ESG、人工智慧大數據為發展策略，開發各種永續產品。

泓德能源總經理周仕昌及財務長廖彥凱說明，公司經三次轉型成為智慧電力公司，主要從事能源技術服務，旗下事業體分為電力開發及工程、資產管理、智慧電力服務、品牌銷售及電力交易等。除台灣市場外，去年前進日本及澳洲市場發展。