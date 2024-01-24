27檔自營商敲進 搶紅包財

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27檔自營商自行買賣部位買超股

證券商去年稅後純益繳出687億元、歷史次高的新紀錄，證券商自營操作居重要功臣，展望2024年，自營商自行買賣部位展開新年度布局，從1月15日來至23日來連七日買超逾134億元，鎖定晶圓雙雄等27檔上市股，在這七個交易日來累計各買超千張以上。

投資專家指出，自營商自行買賣部位是證券商自己口袋的錢，操作以獲利為目的，儘管自營商操作常給外界短線操作的印象，但開年來，從1月15日來連七日買超達134.37億元，鎖定看好今年營運具有成長爆發力的標的積極加碼，值得留意。

全體證券商去年獲利衝上687億元，其中，傳產三大業務-自營、承銷、經紀中的自營部位獲利近200億元，今年伊始，自營商開始積極操作，為紅包行情提前展開布局。

篩選近七個交易日累計買超千張以上，且23日持續加碼或未賣出（買賣為零），共有高達27檔，第一名是聯電9,869張，其次為台積電8,296張，三商壽逾4,000張，中鋼及友達在3,000張以上，以及長榮、中信金、英業達、廣達等都各超過2,000張。此外，彰銀、國產、力成、奇鋐、合庫金、南亞科、金像電、臺企銀、台灣大、玉山金、華航、華邦電、東陽、技嘉、神達、華通、聯詠、永豐金等，都獲自營商自行買賣部位買超在千張以上。