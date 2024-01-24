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台灣健身業龍頭－世界健身-KY（2762）24日將以每股132元掛牌，成為繼柏文（8462）之後，台灣第二家上市健身企業。對照柏文23日收盤價124元，逼近世界健身掛牌價，24日健身雙雄在集中市場首度正面交鋒，預料將出現比價效應。

世界健身配合第一上市，辦理現增1,250萬股，增資後的實收資本額11.25億元，24日以每股132元掛牌上市。

世界健身旗下World Gym，2023年會員數達44萬人、總店數118家，2024年計劃新增12家，其中第一季將增設三家新店，包括新竹光復、苗栗頭份等店。

柏文旗下健身工廠2024年計劃開設九家，包括3月將開出離島首家專業健身運動會館－「健身工廠」澎湖縣馬公廠。

此外，健身工廠將在台南人口數最多的永康區設立首家據點－台南市永康廠，規畫2月開幕。此外，健身工廠2024年還有三處新據點會與超市龍頭全聯一起展店，期待強創造互相帶客、集客的綜效。

世界健身自結2023年合併營收94.28億元、年增6.38％。世界健身2020～2023年度營收，分別為94.65億、78.34億、88.63億、94.28億元，依上市前的資本額10億元計算，2020～2022年EPS分別為0.42、0.32、3.04元，2023年前三季EPS達2.44元，營運已逐步擺脫新冠肺炎疫情的影響。

柏文2023年合併營收42.96億元、年增19.13％。柏文認為，2024年消費者健康意識與健身需求轉強，台灣健身業仍會維持高度成長，2024年營收獲利可望維持2023年的高成長動能。