食品業 攻春節採購商機

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食品業者搶食春節禮盒上百億元商機，統一（1216）、聯華食（1231）、宏亞（1236）等積極於年前推新品，其中聯華食海苔元本山系列陸續推出「米奇系列」與「史奴比系列」兩大主題，共六款肖像聯名禮盒，力拚連續三年春節檔期業績穩定成長1成以上。

聯華食表示，海苔口感酥脆、熱量低，深受大小朋友歡迎，近年來肖像聯名款加上附贈品等組合，挹注三年來每年都穩定成長1成以上，看好今年有兩大人氣肖像聯名，有望帶動整體買氣雙位數成長。

對聯華食、宏亞等休閒食品廠而言，春節檔期是年度盛事，僅次於中元大檔，業者指出，主要新品都是選擇在上半年推出，不同包裝新品則因應各家通路需求不同而做客製出貨，2024年超商、超市、量販通路的福袋內容物中，就有不少休閒食品，因應消費者所好增加出貨力道。

聯華食2023年營收108.53億元、年增0.75％，宏亞2023全年營收19.30億元、年減8.48％。

歲末年終春節年貨採購旺季到來，肉品、零食、飲料、營養保健等題材輪番增溫。肉品廠在年菜預購搶先賺一波之後，接著登場的年貨福袋採購，配合超商、超市等通路業以「全年最大檔」規格促銷，包括休閒食品、飲料與營養保健等食品大廠，均有望受惠出貨暢旺、行情向上。

統一食品本業去年推新品與新包裝達數十項，今年將朝營養健康美麗等方向著手，陸續推出營養保健商品，包括油、休閒食品、乳、飲品等，春節前採購休閒飲品等相對提升，亦帶動行情增溫。