台指期 外資多單加碼

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台股23日延續攀升走勢，惟盤面上權值股普遍走弱，台積電（2330）盤中一度翻黑後甩尾翻紅，聯電、聯發科拉回休整，終場加權指數上漲59點收17,874點，台指期上漲55點收17,870點，期現貨逆價差4.59點，電子期轉為逆價差0.62點，金融期正價差縮至0.45點。

在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加3,237口，使留倉部位轉為淨多單1,285口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨空單減少5,407口至1,447口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單增加183口至1,229口。

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在18,000點，賣權未平倉最大量集中在17,200點。全月未平倉比（put/call ratio）由1.32升至1.39。VIX指數下跌0.34至13.06，整體選擇權籌碼面偏多。

永豐期貨表示，本周美股財報季日益熱絡，多家業界龍頭將公布季報，在各家巨頭公布財報前，周一美股繼續全面勁揚，標普500、道瓊、費半指數續締新猷，除了財報，本周多家央行貨幣政策會議，也是市場關注焦點。

台股方面，受到美股樂觀情緒帶動下，23日以上下影線紅K棒完全回補1月3日的黑K跌幅，加上短、中期均線向上翻揚，有利盤勢逐步消化上檔賣壓、進一步挑戰萬八，需注意的是，周五美國將公布PCE數據或將影響聯準會決策，投資人需留意波動風險。

元富期貨指出，台指站穩所有均線之上、均線皆呈現向上走升，底部支撐緩步墊高，短線有機會挑戰萬八整數大關，不過隨著農曆年長假將近，漲多個股獲利賣壓可能提前回吐，須留意指數回檔的可能性。