南電、東陽補漲 權證吸金

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台股受惠台積電（2330）法說行情帶動外資回補，加權指數逼近前波高點，股價沉潛一段時間的個股也摩拳擦掌，啟動反彈補漲行情，法人指出，AI PC帶動小晶片滲透率加速，ABF載板尺寸成長，南電（8046）股價低檔翻陽；東陽（1319）2024年AM營收可望有雙位數成長，23日大漲5％以上。

南電2023年第四季營收93.11億元，季減9％、年減47％，ABF載板仍受美系網通客戶庫存調整影響，BT載板則受惠記憶體、手機需求支撐，表現相對較佳。

產能方面，樹林二廠進入量產，惟折舊恐使毛利率承壓；法人指出，錦興廠占公司ABF載板產能約7成，2023年第三季至2024年第一季進行整改，拖累ABF載板產能利用率下滑至5成以下，過去ABF載板高階產能僅約占15％，待錦興廠整改完成後，高階ABF載板產能占比有望提升至8成，有利後續擴大高階產品版圖，帶動產品組合轉佳。

東陽方面，因汽車保有量增加、高通膨環境，加上南半球客戶需求提升，挹注東陽AM產品成長。投顧研究機構指出，東陽經營管理階層預估，AM產品2024年營收呈雙位數年增。其次，隨大陸新能源車訂單及新廠量產，公司展望2024年大陸整體OEM營收年增5％，台灣OEM則因電動車銷量及北美、日本外銷成長，2024年營收預估年增3％。

整體而言，法人指出，東陽經營管理階層預估2024年營收將年增6％～8％，因產品組合優化與產能利用率提升，樂觀看待整體毛利率向上趨勢。

投顧研究機構說明，東陽股價目前交易於2024年市場共識每股稅後純益（EPS）預估5.67元的13.4倍本益比，歷史區間為6～21倍，評價未偏高。