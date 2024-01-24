世紀鋼、正新 營運動能強強滾

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世紀鋼（9958）為離岸風電國產化政策最大贏家，今年營運動能強；正新（2105）今年營運雙位數成長且原料維持低檔，法人看好獲利維持續創高。

世紀鋼為離岸風電國產化政策最大贏家，自去年第二季後NPI海龍之JACKET生產步入軌道，擺脫先前營運逆風，去年下半年毛利率也逐季提升。由於世紀鋼具有深水碼頭優勢與學習曲線提升未來價格將更具競爭力，預計3-1與3-2可取得千億元訂單，推升營運持續成長。世紀鋼台北港五廠、六廠預計將於2025年底前投入生產，產能持續擴充下看好中長線風電產業未來營運潛力。

法人估計世紀鋼去年EPS將達3.96元，今年EPS有望達6.57元，營運成長動能強勁。

去年大陸輪胎產品AM市場復甦不如預期，正新今年隨著OE、AM銷量持續提升，大陸地區銷量增長幅度擴大，今年將延續復甦格局。正新持續推動高值化產品，17吋以上大尺寸胎別銷售比重續增，整體稼動率可望緩步提升，獲利將維持高檔。

正新印尼廠拓展AM通路有成，機車胎銷售量大增，產能滿載，營益率已由負轉正，本業開始獲利，印度廠產能也達滿載。雙印廠開始進一步擴產，由虧轉盈時機點將至。

此外，統一投顧認為，美國商務部轎車胎（PCR）及輕卡車胎（LTR）反傾銷稅改判，使正新旗下泰國廠反傾銷稅平均稅率從原先的17.06％降至4.52％，有利於正新泰國廠相關產品銷往美國。