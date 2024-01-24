台股平衡基金 八檔淨值新高

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八檔淨值新高的台股平衡基金績效

今年以來台股大盤波動劇烈、上沖下洗，台股平衡基金則表現平穩，淨值甚至創新高，據Cmoney統計，18檔台股平衡基金中有八檔淨值創高，也讓1萬2,954位投資人都賺錢。

法人表示，農曆年節長假前，市場觀望氣氛濃，大盤較容易呈現高檔震盪，現階段投資人較難掌握未來方向，建議布局台股平衡基金因應市場波動。

八檔淨值創新高包括群益平衡王、群益真善美、野村鴻利、野村平衡、匯豐安富、摩根平衡、PGIM保德信金平衡、兆豐萬全基金。

群益投信指出，台股平衡基金不僅降低投資組合波動度，也能掌握市場走升的投資契機攻守兼備，台股平衡基金在大盤波動下若布局靈活，可望受到較小的牽動，在大盤上漲趨勢的績效也表現出色，不啻為現階段想介入台股的好選擇。

群益真善美基金經理人黃俊斌分析，美國聯準會今年貨幣政策轉向確定，僅是時間早晚與幅度大小的問題，歐央也是高機率將走入降息循環，由於兩大主要央行在貨幣政策的同步轉向，對風險性資產評價提升具正面效益。台股仍需時間觀察復甦的力道與強度，且短期大漲拉高評價與預期，財報空窗期也將結束，適度回檔休息將有利行情延續。

野村鴻利基金經理人姚郁如認為，總經經過去年整理打底後，預估今年全球GDP將持穩，台灣基本面則更為突出，且以企業獲利而言，市場預估今年可望達雙位數的成長，獲利轉正主要是由科技股所帶動，也是投資焦點。產業趨勢仍以AI與EV產業成長較為明確，加上PC、NB及手機庫存調整近尾聲，預估可看到新應用的需求增加，逢拉回時布局大趨勢明確，可受益產品升級帶來獲利率跳升的相關族群，如AI Server、HPC、ASIC/IP、IC設計、散熱、CCL/PCB等類股；傳產關注重電、綠能等。

PGIM保德信金平衡基金經理人陳詩晴強調，看好台股企業今年獲利成長，逢盤勢拉回可增加電子持股比重，布局可聚焦半導體上游、AI組裝；傳產以價值型、跌深股操作，包括紡織、隱形眼鏡、重電、原物料等族群都可留意。