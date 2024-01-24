元月除息ETF 五檔火速填息

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元月除息已填息的台股ETF

台股加權股價指數再度站上月線及季線之上，讓ETF除息行情很給力，數檔台股ETF除息後數日內即填息，包括月配息的復華台灣科技優息（00929），中信臺灣智慧50（00912）及元大臺灣50（0050）等三天即填息完畢，永豐台灣ESG（00888）及元大MSCI台灣（006203）也僅花四天就填息。

1月已有13檔台股ETF進行除息，據Cmoney資料顯示，截至23日，已有五檔ETF填息完畢。法人表示，這五檔已完成填息的ETF，能快速填息是因這些ETF的成分股多數是半導體，尤其元大臺灣50、元大MSCI台灣、中信臺灣智慧50及永豐台灣ESG的第一大成分都是台積電，在台積電股價大漲、電子零組件及電腦周邊設備等近期股價明顯走高下，讓這些聚焦在AI供應鏈題材股的ETF價格明顯走高。

受益人數逾58萬人的復華台灣科技優息除息行情備受矚目，雖然該ETF上次未能順利填息，然因台積電等半導體股價大漲後，這次在三天內完成填息；元大投信旗下ETF在元月除息的元大台灣50（半年配）去年除息二次，分別花一天及87天填息，這次每單位配息3元，填息只花三天；中信臺灣智慧50也是用三天填息，同樣明顯短於去年的163天、19天。

除了這五檔ETF已填息外，1月除息還有另外八檔ETF，目前雖未填息，但由於這些ETF持股也聚焦半導體、5G等，因此，法人認為，在台股和電子股持續走揚下，填息應是遲早之事。