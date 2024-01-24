資安、科技基金 亂世續航力強

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境外基金近一年績效前十強

全球市場面臨去全球化、數位化與地緣政治等多重挑戰，但美股中AI需求強勁成長，科技股強勢表態。據理柏資訊統計，過去一年所有境外基金表現前十強，有56％到46％不等表現，主題則高度聚焦在全球資安、科技創新與成長主題。

安聯投信表示，觀察近年來科技產業的發展地圖，可以發現，包括網路資安、消費者對網路使用規格，還有企業為因應外部個主挑戰所做的各方面軟體規格升級、強化資安或升級等資本支出規劃，在在都顯示，目前處於S曲線的資安大趨勢，受惠全球意識及長期需求提高，正逐步往長線成長的賽道前進。

受惠產業或關鍵零組件等領域包括安全監控、應用程式安全、識別與權限管理、安全自動化與雲端安全，都在這波資安趨勢成長的大浪潮下，穩步成長。另一方面，在此大浪潮下，為了加速趕上或滿足市場更多需求，亦有助於帶動更多企業併購活動、特別是策略性併購，相關產業亦有望高度受惠。

百達投顧指出，儘管生成式AI可能提升生產力，但它也可能散布有害的虛假消息。深度偽造（Deep fakes）是通過影片或語音通話模擬家人、朋友、上司或同事的媒體，這項技術越來越容易製作，且越來越難以辨識。自生成式AI推出以來，勒索病毒攻擊顯著增加，因為惡意軟體的製作速度更快。這對網路安全產業構成了重大挑戰。

另一方面，不斷增加的威脅可能會受到監管壓力的推動，促使更多的網路安全投資，可能會看到越來越多的零信任安全解決方案，這些解決方案可以不斷驗證與組織內外進行互動的個人憑證。人工智慧也可能成為解決方案的一部分，因為網路安全產業正在適應大型語言模型（LLMs），以更快地檢測攻擊並對抗其他機器生成的潛在威脅編碼。

富蘭克林證券投顧強調，儘管利率動向、經濟變化等不確定因素仍可能干擾市場，但持續看好美股中長期發展，建議採取定期定額方式介入，並看好AI科技股票、全球氣候變遷等主題股票。