創新科技ETF 元月加碼好時機

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台股震盪回檔後重啟攻勢，電子股後市仍具信心，投信法人預估，農曆年前大盤指數呈現區間整理居多，只要年後大盤回穩，電子可望再次成為主流股，AI產業長期趨勢向上，建議布局創新科技ETF，更能跟隨長線趨勢掌握AI創新科技紅利。

野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，過往台股有所謂元月行情，但由於去年底指數已漲多，加上近期利空消息頻傳，導致今年元月行情並不強勁。不過從長期投資的角度來說，無論有沒有元月行情，此時都是買股好時機。

投資首選最受惠於降息行情的臺灣創新科技50指數，元月開紅盤，投資最具上漲動能的新科技股的加持，元月行情更是進場存股良機，中長期歡喜收割，加上AI應用進入百花齊放的格局之際，熱潮持續升溫，創新科技的行情有望延續，建議投資人可以定期定額方式存股創新科技ETF，掌握後市上漲爆發力。

日盛投信台股投資研究團隊指出，AI商機延燒，去年12月資通訊產品出口首度突破100億美元大關，年增幅達94.7％，寫下史上單月最強，帶動整體出口年增率達11.8％。伺服器平台出現升級潮，同步推動伺服器PCB性能提升，散熱需求隨AI效能持續成長，預期今年均熱片出貨量有望大幅增長，挹注業績成長動能。

台新SG全球AI機器人精選ETF基金經理人黃鈺民認為，調研單位DIGITIMES預期2022年～2026年全球AI伺服器出貨量平均以45％速度成長，進一步確立AI爆發力成長態勢。全球AI晶片龍頭輝達公布去年第三季財報與第四季財測均超乎華爾街預期，即便大陸市場業務恐承壓，執行長黃仁勳仍高喊「生成式AI時代正在起飛」，預期包含AI業務在內的資料中心營收將一路成長到後年。

後市布局上，可優先布局追蹤法興全球AI機器人精選指數的ETF，全面掌握人工智慧長期趨勢發展機會，其成份股涵蓋資訊服務、演算法開發、工業自動化和先進醫療等重要AI領域，全面掌握AI商機。