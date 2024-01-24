龍頭報喜 台股醞釀新攻勢

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台股基金績效表現

今年短線上台股拉回幅度已高，技術面形成止跌訊號，半導體龍頭廠法說會釋出樂觀展望，台股近日出現新一波攻勢，亦是布局台股基金好時機。

日盛投信台股投資研究團隊表示，先前台股跌深就是最大利多，績優股產生難得的介入時點，台股季線有機會形成強有力的支撐。今年半導體產品出貨有望恢復到年增長軌道上，推升整體產值轉為正成長，上升循環再度開啟，各題材產業將重新開始輪流表態。

隨著COWOS產能開出，AI商機延燒，伺服器有機會在今年大量出貨，大幅提升關鍵零組件內涵價值。根據SEMI統計，去年第三季全球半導體矽晶圓出貨面積呈現季衰退與年衰退，但今年在AI、HPC、車用及工業用市場需求帶動下，預期明年出貨面積將創下新高。

台新中國通基金經理人魏永祥指出，農曆年前可關注三大重點，一是聯準會主席鮑爾證實未來將往降息的方向，但究竟何時採取降息動作，後續通膨、就業等相關數據的變化，將牽動市場對降息時間、空間的預期；二是進入台美重量級企業財報與法說期間，龍頭企業等對第一季乃至今年全年展望，將影響市場對今年企業獲利預估的調整；三是台灣大選結束後，未來四年兩岸政策與美中台關係，將牽動選前股價已反映的政策受惠股。

12月外資持續買超，台股指數接近18,218點前波高點，今年初台股震盪，但基本面展望轉趨樂觀，震盪後有機會挑戰萬八。

群益創新科技基金經理人杜欣霈強調，不確定性逐一落幕，後續外資籌碼面仍可望回補，加上基本面修復，以及科技產業庫存持續回補，且全球科技創新浪潮未歇，台股長多趨勢仍未改變，短期波動不失為逢低布局的好契機。

產業方面，隨著電子產品出貨量今年料恢復成長，AI手機亦帶動各項規格升息需求，IC設計受惠於短期復甦及長期迭代，故包括IC設計、矽智財、半導體、ODM等可持續關注。