半導體收益ETF 息利兼顧

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台積電法說會帶動台股走強，本身股價重返600元之上。市場法人表示，隨半導體訂單動能轉強，生成式AI的發展也持續帶動相關商機與需求，產業可望迎來新一波成長周期，建議趁勢透過精選半導體高息股ETF來參與，將可達到息利兼顧。

觀察近日台股半導體相關ETF成交量表現，部分資金趁勢布局卡位息收與後續反彈行情，加上台積電法說報佳音，激勵近一周包括群益半導體收益、中信關鍵半導體、富邦台灣半導體、新光臺灣半導體30都較先前一周日均成交量明顯增長。

群益半導體收益ETF（00927）經理人謝明志指出，研調機構預估今年半導體產值將有雙位數增長，產業重回成長軌道已成市場共識，尤其去年生成式AI在全球颳起旋風，大型科技龍頭加大相關領域投資，AI發展所需的算力需求將呈現倍增，未來在應用面與用戶數擴增下，相關供應鏈有望大啖AI商機。

台灣半導體在全球影響力大，包括晶圓代工、封測、IC設計等皆為強項，在AI科技趨勢浪潮下受惠程度高，建議不妨趁勢透過半導體收益ETF來佈局，既掌握半導體成長行情，也透過指數篩選出半導體高息股來兼顧收益需求，一舉兩得。

野村投信認為，從這波外資操作也可以看出，由於經濟成長放緩、地緣緊張等風險影響，短線對股市看法較為逆風，但對電子股後市仍有信心，預估農曆年前大盤呈現區間整理居多，只要年後回穩，電子可望再次成為主流股，AI產業長期趨勢向上，加碼布局創新科技ETF，有利掌握AI創新科技紅利。

中信關鍵半導體（00891）經理人張圭慧強調，降息循環將至，有望刺激經濟回溫，預期今年半導體產業重啟成長態勢，建議善用半導體ETF參與產業成長。