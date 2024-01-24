日股頻創高 法人續看多

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日股頻創新高，法人持續看好日股，因為本益比依然在15倍，處於過去20年的平均水準，和美股21倍相比相對便宜，且企業獲利及股市波動面來看，日股同樣具投資價值。

野村投信指出，加上市場預期日本央行將維持寬鬆貨幣政策不變，在數項利多加持，日經225指數1月22日持續大漲，不但再度站上36,000點整關卡，更續創泡沫經濟破滅後（1990年）的收盤新高紀錄。

富蘭克林證券投顧表示，就企業獲利、評價面及股市波動面來看，日股依然投資價值，預估日本企業今年獲利成長可望有8％左右，優於歐美企業約5％～6％；評價面日股目前本益比約14倍～15倍，較美股21倍左右，同樣具吸引力；另以股市波動風險比較，去年底日股近三年年化波動風險僅約11％，同樣低於亞洲國家如香港25％、印度股市14％，也低於歐美股市的14％～16％，納入投資組合有利於降低整體波動度。

野村投信投資策略部副總經理張繼文認為，3月登場的日本春鬥（勞資協商）結果，將是決定日銀是否會在今年夏季之前改變貨幣政策的關鍵。因日本企業2024年會計年度加薪程度尚未揭曉，加上1月初發生的能登半島強震使日本經濟受創程度未明，因此，經濟學家普遍認為，日本央行在1月貨幣會議極可能維持現狀不變。

元大投信分析，現階段日股具備轉機向上投資價值，除了日圓相對弱勢有利日本製造業回流及發展，東京證交所改革、日本NISA政策推動及外資積極流入等利多，均助漲日股表現，日經225指數、東證指數相繼突破自2023年6月以來整理區間，即反映日股轉型成功，持續吸引資金加速進場，推動日股朝歷史高點前進。

投資人在長期布局美股、台股的同時，可將日股同步納入配置，因美元對日圓歷史區間相對高點，可用美元計價進場日股，也可依自身資金規劃透過適合的計價幣別進行投資。