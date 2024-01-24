降息預期動搖 南韓、印尼最吸金

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市場對美國聯準會3月降息的預期已動搖，使今年以來亞股波動加劇。法人觀察，從資金流向來看，今年至19日最吸金的亞股是南韓，獲外資買超金額13.8億美元，接著是印尼的4.1億美元、菲律賓的0.6億美元，賣超以台股的18.4億美元最多，再來則是印度賣超18.2億美元。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，銀行類股再度成為大盤拉升主力，指數已創下四個月來的新高，部分地產股也受新的土地法所激勵向上，今年以來越股漲幅高達4.6％。

在外部利率及匯率因素趨穩下，同時政策持續引導利率下降及相關支持，國內資金環境相對寬鬆，同時也刺激越南企業獲利復甦，預期今年經濟成長目標更勝於2023年，有望激勵越股2024年表現。

中信成長高股息ETF經理人張圭慧指出，美國科技巨擘超級財報周將登場，台灣上市櫃公司法說會也持續召開，將成台股後續行情重要的推手，市場對農曆年封關紅包行情轉趨樂觀，指數短線有望續彈，但仍須留意美國聯準會將於月底召開的利率決策會議、地緣政治風險等變數，整體來看台股仍屬偏多格局。

群益印度中小基金經理人林光佑認為，印度將迎來大選，過往多有選舉行情可期，加上隨著全球供應鏈移轉，搭配印度政府也透過政策利多來吸引海外廠商前往布局，對印度中長期經濟與產業成長和轉型具有正面效果，故對於印度股市後市表現仍正向看待。

野村投信投資策略部副總經理張繼文強調，印度製造、人口紅利、高經濟成長率、通膨放緩，印度可望迎來黃金成長十年，已成為外資新熱點。外資出走大陸，已經找到新的停靠岸—印度取代大陸成為最受外資青睞的新興股市，去年累積淨買超金額高達214億美元，買超金額居新興市場各國之冠，此結果也帶動印度Sensex指數站上7萬點大關，成就連續8年上漲的佳績。