長線帶勁 美平衡基金領風騷

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美國平衡基金績效

受到紅海危機影響，近日美股轉趨震盪起伏，可選擇股債兼具的平衡型基金，攻守皆宜的優點更有助於掌握上漲契機。據晨星統計，平衡型基金三大類是聚焦美國、美國加少許其他地區、全球型，結果顯示過去十年來以聚焦美國股債市的平衡基金表現最好，整體資產翻漲超過一倍，表現領先其他兩類的平衡型基金。

統計2013年以來，投資以美國為主的平衡型基金，至2023年12月中旬，已有118％漲幅，若將投資分配少部分至美國以外的市場，同期間報酬率約91％，若選擇全球平衡基金，漲幅就減至64％，凸顯美國平衡型基金表現最好。

野村投信表示，研究顯示以6比4長期投資美國股、債資產，報酬風險比反而優於投資單一類型資產。以過去10年及20年的表現來看，美國股六債四投資組合的報酬風險比分別是0.48與0.56，同期間美股是0.44與0.47，投資級債則是0.15及0.47。今年美國股債市處於低通膨、經濟穩健成長的金髮女孩經濟環境，加上聯準會降息趨勢確立，具有良好的成長機會，但市場仍有如地緣政治等不確定因素，走勢較為波動，平衡型基金攻守兼具的特性，相當適合長期投資。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克認為，樂觀看待今年固定收益資產高債息與政策轉向前景下潛在的資本利得機會。

股市的科技七雄近期表現已明顯轉弱，因此股市投資宜更側重多元分散以掌握類股輪動機會，多留意具評價面優勢的高品質股利股。

日盛目標收益組合基金研究團隊強調，目前美國正處於降息循環初段，同時經濟擴張趨緩、通膨降溫等要件已接近金髮女孩經濟階段。在投資布局上，建議透過組合平衡型基金積極配置，把握股債市投資機會。

台新全球多元資產組合基金經理人謝夢蘭建議，採組合基金配置以掌握類股輪動行情，股債投資比可採6比4。

股票基金看好永續高息中小ETF、台股科技基金，債券型基金看好靈活入息基金、Fallen Angel債券基金。