錢進全球基金 插旗優質產業

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受惠通膨走勢溫和，就業市場維持強健，支撐美國經濟軟著陸的預期，法人機構預估，今年美國經濟雖放緩，但仍維持正成長，聯準會彈性調整貨幣政策，市場轉而關注財報表現，企業獲利及營運前景牽動美股表現，預估美股進入震盪修正格局，建議可分批布局優質全球基金。

兆豐全球基金研究團隊表示，企業獲利推升美股上漲空間，2023年隨著製造業庫存去化完畢，製造業景氣觸底，財報逐步好轉，今年美國企業獲利成長動能將逐季增強。由於景氣循環見底後，可望出現一至兩年的向上循環，獲利成長的加速將推動美股上漲，長線仍值得逢低布局優質成長產業。

隨聯準會降息預期升溫，帶動本益比上移，加上庫存調整落底等因素，科技、非必需品等循環性類股表現更為強勢。股市已反應樂觀預期，目前持股重點將著重在逢回布局，受惠AI滲透率提升的大型科技類股，在市場面持續看好日本與印度股市，如果投資單一市場，可能影響本身基金風險，透過投資全球基金，不僅一次掌握全球各類產業的成長優勢，更有助全面性的產業風險分散，追求趨勢成長，一手掌握全球優質產業。

第一金投信投資長曾志峰分析，核心資產考量下檔保護強、收益穩，挑選多重資產、公用事業等防禦配置標的，衛星資產則持續瞄準新成長循環AI主題商機與選戰受惠股。

野村投信指出，今年美國股債市處於低通膨、經濟穩健成長的金髮女孩經濟環境，加上聯準會降息趨勢確立，具有良好的成長機會，但市場仍有如地緣政治等不確定因素，走勢較為波動，平衡型基金攻守兼具的特性，相當適合長期投資。

富蘭克林證券投顧認為，在景氣及通膨降溫、央行政策可能轉向的環境下，有利債市延續多頭行情，建議投資人以美國平衡型及精選收益複合債券型基金為核心，防禦股市波動之際，也可網羅多元收益機會。