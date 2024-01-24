生技長多趨勢不變 逢低布局

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近一月美股相關基金以生技、科技相關ETF表現佳，前十大美股基金中也是生技基金飆最兇，群益NBI生技ETF基金上漲9.17％，永豐美國科技ETF、元大全球人工智慧ETF漲逾4％。法人表示，醫療生技產業基本面佳，生技產業長多趨勢不變，只要拉回都是逢低分批布局的好時機。

群益那斯達克生技ETF（00678）經理人曾盈甄指出，美國食品藥物管理局去年來核准55新藥，為近五年新高，其中癌症、罕見疾病相關療法，核准數量最多，分別占44％、25％。近年美國FDA新藥核准數維持高檔，支持製藥產業成長，生技醫療族群基本面漸佳且評價便宜。

重磅藥專利陸續到期，併購腳步加速，可望帶動中小型生技評價回復，其中美國首通過CRISPR基因編輯療法，基因治療領域的創新進步。生技醫療產業不僅擁有較穩定的投資報酬，長期亦擁有極大發展潛能，仍可適時布局相關產業，提升整體潛在收益。

安聯投信認為，生技等主題近期在評價面回升提振下有所表現，尤其部分新藥的研發題材、持續發效，生技醫療長期成長動能，在於全球人口老齡化以及未滿足的醫療需求仍高，醫療創新亦將持續推升生技產業投入及併購題材及成長引擎。

台新醫療保健新趨勢基金經理人黃俊晏分析，展望生技醫療股後市，市場對於今年利率將快速下滑預期顯得過於樂觀，若資金輪動轉往表現落後的低波動股票，有利醫療相對表現。醫療產業股價去年落後大盤約2成，創造逢低布局空間。考量財報表現平穩，在股價與基本面短暫背離後，可望迎來落後補漲買盤青睞。

長線來看，在肺炎疫情延續及高齡化時代來臨，全球生技產業需求持續攀升，預期未來三年美國、歐盟、日本、大陸等主要國家的每人醫療支出持續上升，最大動能除疫情外，還有高齡照護、預防醫療、智慧健康等需求攀升。觀察近期金融市場震盪加大，後市變數仍多，防禦性佳的醫療保健產業，仍將是資金最佳避風港。