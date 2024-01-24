法人看能源股 審慎樂觀

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法人對未來四季油價中位數看法

盤點去年美國S&P500指數中11大類股表現，只有二類是負報酬，其中之一即能源股，今年是否有機會翻轉頹勢，投信法人認為，能源類股與景氣連動度較高，一般法人謹慎看能源類股後市，但因評價吸引力，也有法人上調能源股至加碼。

據EPFR Global資料顯示，資金依然持續流出能源類股，原本因美元走強、使原油價格走低，近期中東緊張局勢持續且紅海衝突事件頻傳，加上美國產油大州因氣候嚴寒導致產量大減，支撐油價在高檔震盪。

街口投信表示，加薩戰爭蔓延至大中東地區的風險，尤其紅海危機使一些油輪從紅海改道，油價成本明顯上漲，繼美國銀行（BofA）發布報告預期今年原油均價為80美元之後，巴克萊銀行報告預測2024年布蘭特原油平均價格每桶85美元。

法人指出，地緣政治風險只影響短期油價走勢，然而油價是否可轉多仍在於經濟景氣，尤其大陸經濟數據若持續低於市場預期時，仍不利於油價走勢。

依OPEC最新月報資料顯示，OPEC仍維持對2024年原油需求的強勁預期，即每日可增加220萬桶並認為2025年石油使用量將強勁增加，而且會以大陸和中東為首。

不過，國際能源總署（IEA）預期今年石油需求成長將大幅滑落至每日120萬桶，使總需求降至平均每日1.03億桶。不難看出兩份專業機構對油價看法南轅北轍，不過因目前中東緊張局勢，短期內油價仍會在檔震盪。

富蘭克林證券投顧分析，美國、巴西等非OPEC+國家今年來產量大幅成長，為今年來OPEC減產下全球原油供給仍持續成長的主要原因，不過預期原油需求將維持穩健成長，加上中東地緣政治風險可能影響原油供應的風險仍在，將提供油價下檔保護。

富達國際將美國能源類股上調至加碼，因評價具吸引力且供給減少，應可支撐油價。富達國際強調，只要油價維持每桶80美元～100美元之間，即會繼續看多能源，OPEC+協議減產，代表市場嚴重短缺的問題會持續至少到年底。