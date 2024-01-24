富達國際：中國成電動車主導者

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富達國際最新公布的調查顯示，電動車開發技術日益進步，根據世界經濟論壇數據，中國不僅是全球年銷量最大的電動車市場，亦為全球最大電動車生產國，中國汽車製造商在世界各地市占率亦正在提升。

富達連續兩年就中國電動車市場進行調查，其結果顯示，電動車於中國越來越受歡迎。其環保、汽車技術及駕駛性能提升，為車主購買電動車主因。至於還沒採用電動車的受訪者，汽車性能仍是保持觀望態度的首要原因。

但相較去年調查，今年較少受訪者將潛在技術限制或充電困難列為不考慮購買電動車的理由。

富達國際亞太區股票投資主管Marty Dropkin表示，中國絕對是電動車市場競賽的領先者，主要受惠於汽車產業的創新，加速朝向電氣化和智慧化轉型，不僅帶動汽車設計和開發技術進步，也改善成本效益及生產效率。中國也以稅務減免、補貼及貸款等政策鼓勵民眾使用電動車，並目標於2025年為兩千萬輛電動車建設足夠充電站，進一步促進電動車於中國市場發展。

Marty Dropkin指出，中國已成為電動車領域的主導力量，富達預期這趨勢將持續。電動車不僅逐漸在中國汽車市場成為主流，其汽車品牌也開始取代國際汽車品牌主導東南亞、大洋洲及歐洲等市場。2021年，中國電動車製造商為首批採用磷酸鐵鋰（LFP）電池的汽車業之一，依賴在地供應鏈使其在市場競爭上更具成本效益。

然而，目前電動車市場競爭極為激烈，參與者眾多，「中國＋1」策略的影響也值得關注。過去，中國內地的主要出口市場一直是美國，但富達預期隨著東協等地區的需求增強，中國對這些市場的出口長期增長將開始顯現。電動車產業很可能在未來兩至三年內出現整合，並透過價格競爭來實現。

中國電動車崛起導致全球汽車市場的競爭局面重新洗牌，有多項因素值得對此領域感興趣的投資人關注，如電動車代工生產（OEM）的在地化計劃，及各地政府對電動車和外國汽車製造商的進口政策等，將影響中國電動車品牌攻占海外市場。