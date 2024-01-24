首張外溢網投日額醫療險 富壽推出 擁四大特色

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為滿足年輕世代講求快速便利的行動交易模式，富邦人壽持續發展多元網路投保商品，近期推出業界首張外溢型網路投保日額醫療健康險「富邦人壽網投日安心定期健康保險」，讓年輕族群以可負擔的保費，輕鬆買到基本住院日額保障，此外，該商品具有外溢機制，健走步數達標將可享保費折扣，達到保健與保障雙重目標。

富邦人壽業務通路處副總陳寬偉表示，儘管全民健保提供國人基本醫療照顧，但國人醫療支出已隨醫療科技進步，於自費項目及額度逐年增加，需要商業保險分攤醫療風險。

富邦人壽推出的網路投保「富邦人壽網投日安心定期健康保險」，只要年滿18足歲至55歲即可投保，商品具備四大特色：一、按日給付的基礎型醫療保險，適合職場新鮮人投保。二、加護病房或燒燙傷病房保障強化給付，提升對重大事故風險的抵抗力。

三、具有外溢機制，鼓勵保戶做好健康管理，養成健走運動好習慣，走愈多保費愈便宜。於各年度最高步數之指定天數平均每日步數達到保費折扣門檻，即可享有續年度最高3％保費折扣，步數愈多保費折扣愈高。例如當年度最高步數180日之平均步數達10,000步，次一年度提供保費折扣3％。四、保費採平準型費率，保障期間保費不隨年齡增長而增加，愈年輕投保保費愈便宜。

以22歲男性投保保額1,000元選擇月繳的繳費方式為例，每月只需82元（年繳保費935元），就能享有20年的住院醫療保險金（日額）、加護病房或燒燙傷病房保險金等保障，而保障期間保費不隨年齡增長，愈年輕投保保費愈低。

富邦人壽為推廣網路投保，特別推出「龍金彩」活動，至3月31日止，只要投保富邦人壽網路投保「日額住院醫療險」就有機會抽價值2,000元的美食享樂券，單筆保費滿500元（含）以上，加碼再抽任天堂Switch。