諾貝兒上櫃 台新證主辦

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

由台新證券主辦承銷之連鎖藥局通路商諾貝兒（6844，丁丁藥局），23日舉辦上櫃前業績發表會，該公司2023年營收36.02億元；展望2024年，諾貝兒董事長張振興指出，諾貝兒將以「穩健展店」、「加強人才培育」、「強化成人保健及照護商品」三大主軸為目標，以期放大營運綜效。

穩健展店方面，目前丁丁藥局全台共有92家分店，為擴大營運綜效，2024年也預計再新設門市。但由於該公司門市多屬中大型規模的連鎖藥局，因此在展店速度上無法像一般中小型通路可快速擴張。

諾貝兒一直以來憑藉著豐富的經驗，精準掌握客戶流量與目標市場，不以急速擴張為訴求，而是以穩紮穩打的方式，讓每家店的效益發揮到最大。

在加強人才培育上，諾貝兒也向下扎根，並與嘉南藥理科大、大仁藥理科大等學校合作，藉由增加實習機會留才，吸引更多畢業生加入丁丁連鎖藥局的團隊。此外，諾貝兒多年來不間斷提供在職訓練，不僅讓新進藥師、員工可有充分技能，也能讓資深藥師、員工充實新的專業知識，強化消費者的信任以及黏著度。

在強化成人保健及照護商品部分，疫情過後，健康意識提高，人們更關注自身健康，並開始更加重視預防和維護健康的方法，促使民眾購買成人保健品，以提升免疫力、增加抵抗力或改善特定健康問題。據食品工業發展研究所擴大估算整體產業鏈的產值，2021年台灣保健食品市場規模已達1,608億元、2022年預估達1,708億元，相較疫情前成長19％。

國發會也指出，預估台灣在2025年，65歲以上人口就會超過20％，進入超高齡化社會，照護器材需求將持續攀升；也因此，不論是成人保健食品、成人紙尿布、輔具等產品市場潛力皆相當可觀，可望成為諾貝兒未來相當重要的成長動能。