前往主要內容
工商時報LOGO

7-ELEVEN門市零錢捐 相挺唐寶寶

  • 工商時報 郭文正
●唐氏症基金會攜手7-ELEVEN門市零錢捐儀式啟動。圖／唐氏症基金會提供
●唐氏症基金會攜手7-ELEVEN門市零錢捐儀式啟動。圖／唐氏症基金會提供

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

自2022年起，唐氏症基金會與7-ELEVEN合作ibon與OPENPOINT APP線上捐款，獲許多善款挹注後，2024年進一步合作1～3月7-ELEVEN門市零錢捐，並於1月23日舉辦「2024把愛找回來公益募款－循環Re選擇」記者會，籲民眾踴躍到7-ELEVEN全台門市隨手捐款。

唐氏症基金會本次攜手7-ELEVEN，透過門市零錢捐和 OPENPOINT APP捐款，讓民眾投入零錢箱或APP捐出的善款成為傳遞福企的一份子，除支持唐氏症基金會多元服務，也支持唐氏症基金會台北市承德庇護工場、新北市新莊手作館更換為智慧電錶、導入綠電，創造永續循環經濟。

唐氏症基金會董事長林正俠表示，感謝本次7-ELEVEN的支持，為唐氏症基金會挹注善款，讓基金會能幫助更多的唐寶寶家庭，2024年母親節也將與7-ELEVEN共同推出循環低碳禮盒，使用7-ELEVEN回收寶特瓶抽紗製成禮盒包材。

7-ELEVEN表示，透過「把愛找回來」公益募款支持，唐氏症基金會庇護工場導入綠電，打造全台首家「綠能庇護工場」，未來也將使用7-ELEVEN門市回收寶特瓶製成循環低碳禮盒，民眾可於全台7-ELEVEN門市愛心認捐，達成綠色採購的永續循環經濟模式，更藉由門市零錢捐、OPENPOINT APP捐款等，讓福企傳遞下去，更朝減碳淨零的目標邁進。

今年唐氏症基金會特別提出四大主題：健康、友善、環保、永續，其中與統一超商共同透過創新綠電公益，打造綠能庇護工場。未來將透過全台7-ELEVEN門市銷售與唐氏症基金會合作的愛不囉嗦公益禮盒。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 勞保中斷退休金怎麼算？2規定看懂領多少錢

  2. 開飲料店不如買00929 上班族存這張數每月爽領2萬9

  3. AI伺股器大爆發 誰是下一個緯創？上攻萬八就靠這7雄

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。