7-ELEVEN門市零錢捐 相挺唐寶寶

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自2022年起，唐氏症基金會與7-ELEVEN合作ibon與OPENPOINT APP線上捐款，獲許多善款挹注後，2024年進一步合作1～3月7-ELEVEN門市零錢捐，並於1月23日舉辦「2024把愛找回來公益募款－循環Re選擇」記者會，籲民眾踴躍到7-ELEVEN全台門市隨手捐款。

唐氏症基金會本次攜手7-ELEVEN，透過門市零錢捐和 OPENPOINT APP捐款，讓民眾投入零錢箱或APP捐出的善款成為傳遞福企的一份子，除支持唐氏症基金會多元服務，也支持唐氏症基金會台北市承德庇護工場、新北市新莊手作館更換為智慧電錶、導入綠電，創造永續循環經濟。

唐氏症基金會董事長林正俠表示，感謝本次7-ELEVEN的支持，為唐氏症基金會挹注善款，讓基金會能幫助更多的唐寶寶家庭，2024年母親節也將與7-ELEVEN共同推出循環低碳禮盒，使用7-ELEVEN回收寶特瓶抽紗製成禮盒包材。

7-ELEVEN表示，透過「把愛找回來」公益募款支持，唐氏症基金會庇護工場導入綠電，打造全台首家「綠能庇護工場」，未來也將使用7-ELEVEN門市回收寶特瓶製成循環低碳禮盒，民眾可於全台7-ELEVEN門市愛心認捐，達成綠色採購的永續循環經濟模式，更藉由門市零錢捐、OPENPOINT APP捐款等，讓福企傳遞下去，更朝減碳淨零的目標邁進。

今年唐氏症基金會特別提出四大主題：健康、友善、環保、永續，其中與統一超商共同透過創新綠電公益，打造綠能庇護工場。未來將透過全台7-ELEVEN門市銷售與唐氏症基金會合作的愛不囉嗦公益禮盒。