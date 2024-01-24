生合生物 關心孕婦健康

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生合生物（1295）在益生菌領域展現出卓越的能力，其創新研究和獨家技術不僅提高了益生菌的生產效率，還提高其對腸道健康的積極影響，從而滿足全球益生菌市場不斷增長的需求，今年發表益生菌與孕婦健康的關聯性國際期刊，其未來可望在全球女性健康領域帶來新浪潮。

全球益生菌市場近年呈現持續增長趨勢，根據Mordor Intelligence預測，到2028年將增長至1,054.9億美元，凸顯益生菌在健康和營養領域的日益重要性。

尤其在女性健康領域，益生菌應用受到高度關注，預示著市場在未來的廣闊發展空間，因此生合生物戮力在此領域的關注，其最新研究成果，即SynForU-HerCare女性益生菌對於孕婦陰道念珠菌感染問題具有正面作用，此創新的成就將對孕婦的健康和福祉產生積極影響。

該公司表示，孕婦陰道念珠菌感染情況相當普遍，並對母嬰健康造成影響。研究表明，SynForU-HerCare益生菌有助於維持和平衡孕婦的陰道和腸道菌群，尤其是在陰道區域，能夠減少致病菌如普雷沃氏菌屬（Prevotella）和阿托波氏菌屬（Atopobium）的增長，同時維持乳酸桿菌（Lactobacillus）的穩定。

在腸道方面，益生菌有助於維持菌群多樣性，防止厚壁菌門（Firmicutes）菌群減少，這些菌群對於腸道營養吸收、保護和免疫功能至關重要。這項研究對於女性健康領域具有深遠的意義。

生合生物對於婦女健康領域的創新，勇於挑戰解決女性在不同生命階段面臨的健康挑戰，並期望在未來推出更多創新的健康解決方案，這些努力不僅展現生合生物在女性健康領域的專業知識，也彰顯了其對改善全球女性健康狀況的長期承諾。