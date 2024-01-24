《育兒之路精準攻略》辦新書分享會

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台灣精準兒童健康協會委由商訊文化事業公司出版《育兒之路精準攻略》一書，融合6位不同專業領域專家的真實臨床經驗，為現代忙碌家長提出寶貴的建議，掌握6大關鍵，培養健康優質的寶貝。

此書上市之後，廣受各界好評，為回饋讀者的支持和愛護，特別選在今（113）年年初舉辦兩場新書分享會：第一場於1月27日（周六）16：30～18：00假政大書城台南店（台南市中西區西門路二段120號B1樓），由蘇本華教授和羅秋怡院長主講「用心陪伴孩子成長的每一步」。第二場是1月28日（周日）15：00～17：00假金石堂書店福科店（台中市西屯區福科路479號），由蘇本華教授和顏宏融院長主講「全方位育兒：生長與調理」，歡迎關心孩子成長的父母和讀者前往聆聽專家育兒經。

生長、調理、環境、運動、營養、心理，是現代父母育兒之路必須掌握的6大關鍵，《育兒之路精準攻略》一書特別集結6位各專業領域的名家提出高見並解答困惑，幫助家長精準掌握育兒關鍵，成為現代父母育兒之路的最佳幫手。

蘇本華教授認為健康應該是由內而外，並以精準攻略引領育兒新思維；走過30年的兒科生涯，她深知影響兒童生長的因素繁多，這些因素校調得宜才能使孩子健康成長，因此從自己的遺傳專科出發，邀請中醫調理、飲食營養、運動體能、環境醫學、心理諮商等領域專家共同創作一本充滿實踐方案的育兒攻略，希望能為正在育兒或備孕的家長們帶來一份整合式的地圖。

《育兒之路精準攻略》新書分享會台南場次由蘇本華教授和羅秋怡院長以「用心陪伴孩子成長的每一步」為主題，分享育兒生長和心理方面的關鍵。

蘇本華教授建議兒童生長必須抽絲剝繭探究原因，把握孩子的生長黃金期，避免陷入錯誤的觀念，強調精準醫療全方位成長；羅秋怡博士重視心理環境與親子關係，認為建構成長型思維，增加有利因子，協助孩子在發展里程中前行；兩位專家將攜手給予新書分享會的來賓，許多能夠用心陪伴孩子各階段成長的寶貴意見。

台中場次則由蘇本華教授和顏宏融院長主講「全方位育兒：生長與調理」，書中「生長篇」與「調理篇」整合了西醫與中醫對兒科照護的經驗與建議。顏宏融院長認為中醫可提升孩子免疫力，健胃整腸營養好吸收，強調睡眠充足是成長關鍵，內外齊調理可改善過敏。