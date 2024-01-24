遠雄海洋公園 召喚神龍們慶新年

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小朋友們即將放寒假，農曆新年即將到來，為喜迎新氣象，遠雄海洋公園特別推出「好學生100分，100元入園」，以及春節期間「屬龍者免費入園」兩大優惠活動，召喚全國好學生們和「神龍」們入園，集結喜氣開心放寒假、過好年。

為了鼓勵認真向上的小學生，遠雄海洋公園特別推出「好學生考100分，享100元入園」活動，只要是12歲以下學童（民國100年後出生者） 於1月20日至2月29日活動期間，入園購票時憑自身於學校、補習班、安親班考試任一科目的「100分考試卷」，並持「在學學生證或身分證相關證明」，即可享有門票優惠價100元暢遊樂園！特別提醒本活動不適用於農曆春節2月8日至14日，並且為孩童遊玩安全起見，符合資格的小學生需至少有一名大人陪同購票入園，方可享優惠。

為迎接龍年到來，遠雄海洋公園特別於春節期間推出「屬龍者免費入園」活動，招待全國生肖屬龍的「神龍」們入園，齊迎新年，只要是生肖屬龍者（以國曆為準，適用於民國出生101年、89年、77年、65年、53年、41年、29年次者），於2月8日至14日（小年夜～初五）期間，入園購票時主動出示有照片之證件（身分證、健保卡或駕照），即可享免費入園。

遠雄海洋公園近來轉型成為全台獨一無二的「海洋主題遊育園」，融合「共樂、共生、共育」三大意義，樂園於去（2023）年12月中更啟用全新主題園區「海底王國」，包括「海國王號」、「水母萬花筒」、「海底探險家」、「小藍鯨探險記」、「大章魚沙灘」等五大遊樂設施，全新園區擁有多樣巨型繽紛的海洋生物造景，加上各式不同速度等級的設施設計，遊客能沉浸於各種感官體驗，盡情放膽挑戰冒險，暢快嗨玩。