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JR四國與台鐵松山車站 歡慶友好10周年

  • 工商時報 杜淑諭
●JR四國×台鐵列車美學講談。 圖／四國旅客鐵道公司提供
●JR四國×台鐵列車美學講談。 圖／四國旅客鐵道公司提供

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四國旅客鐵道公司（以下稱JR四國）為紀念與國營臺灣鐵路股份有限公司（以下稱台鐵）兩地松山車站同名簽訂的《松山車站友好車站協議》在去年10月邁入10周年，特別選在台鐵松山車站舉辦「JR四國列車設計師×台鐵鳴日號設計師對談」，期望透過活動讓台灣旅客對於JR四國有更深刻的認識，並增進台日間友好交流。

活動安排實際在JR四國觀光列車車廂內服務的松田美月，以乘務員視角帶領聽眾認識「伊予灘物語」「四國真中千年物語」「志國土佐 時代黎明物語」等特色觀光列車。並邀請台鐵觀光列車「鳴日號」設計師邱柏文Johnny Chiu和JR四國列車設計師松岡哲也進行對談，分享列車製作的幕後故事。

JR四國常務取締役‧業部長藤本聰於開幕致詞表示，希望透過本次活動增加台灣旅客對四國觀光列車的興趣與認識，進一步促成旅客前往四國旅遊的契機。2024年愛媛縣松山市的道後溫泉經過5年的整修工程，將於7月全面重新開放。

JR四國松山站立體化工程也即將完工，新松山車站將於秋季正式啟用，2025年在四國及其周邊將舉辦瀨戶內國際藝術祭、大阪世博會等盛大活動，JR四國將持續發展更多魅力行程，回應台灣旅客需求，並努力加深台日友好關係、擴大相互交流。

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