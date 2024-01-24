美股走勢分歧 標普連4紅 再締歷史新高

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

美國聯準會將於下周召開例會，市場靜待本周將出爐的經濟數據，並且觀望歐洲央行周四的會議結果，華爾街股市23日走勢分歧，道瓊工業指數低開後全日維持跌勢，一度回吐近200點，收盤時跌幅收窄，標普500指數與那斯達克指數則是高開後短線轉跌，午盤後翻紅並於尾盤刷新當日高點，標普也再度締造歷史新高。

道瓊工業指數下挫96.36點，或0.25％，收37,905.45點；標普500指數小漲14.17點，或0.29％，收4,864.60點；那斯達克指數上揚65.66點，或0.43％，收15,425.95點；費城半導體指數上漲28.655點，或0.65％，收4,415.258點。

美國公債價格23日普遍回落、殖利率回升。10年期美債殖利率站穩4.10％上方，再次靠近上周五所創的一個多月來高位，最多升5.9個基點，報4.15％，而對利率敏感的2年期美債殖利率盤中一度抽高4.3個基點至4.41％，隨後抹平升幅轉降。

數據方面，1月里奇蒙聯準銀行製造業指數跌至負15，低於市場預期負6及12月的負11，為2023年2月以來的最低，顯示製造業活動依舊低迷。

政經方面，聯準會將於30日至31日召開貨幣政策會議，市場普遍預估本次會議將按兵不動，並且將降息時間點預測由3月改至5月。除美國外，本周也迎來日本、加拿大、歐洲等央行的利率決策，下周則有英國央行的利率決定。

日本央行於周二打頭陣，召開2024年首次貨幣政策會議，再次按兵不動，維將短期利率控制在負0.1％，把長期利率引導至約0％的大規模貨幣寬鬆政策，長期利率的上限也維持「1％左右」不變，另外則下調了2024財年核心消費者物價指數（CPI）預期以及2023年國民生產毛額（GDP）預期。

美國政經方面，共和黨籍佛羅里達州州長迪桑堤斯（Ron DeSantis）於21日宣布退出總統大選，改為替前總統川普（Donald Trump）背書，令川普更加有機會重返白宮，川普概念股大受激勵，Digital World Acquisition（DWAC）周一狂漲88％後，周二再揚2.1％。

個股方面，外媒23日報導指出，蘋果造車計畫延後，自動駕駛汽車的發布時間延後兩年至2028年，並將自動駕駛等級從原計劃的Level 4降至Level 2+。蘋果周二收紅0.67％，收報每股195.18美元。

周二公布財報的個股表現不一， 3M第四季營收為76.9 億美元，持平於分析師預期，每股純益報2.42美元，優預期，但其2024年獲利指引遜色，股價大跌11.03％，收報每股96.10美元；P＆G上季EPS低於預期，但營收優預期，由於漲價推動銷售成長，激勵股價勁揚4.12％，收在153.98美元。

另外，聯合航空22日盤後公布上季財報，由於假日旅遊需求強勁，經季度調整後的每股獲利為2美元，營收則成長9.9％至136.3億美元，雙雙高於預期，該公司看好全年獲利有望轉強，刺激股價一度彈升10.1％，收盤時漲幅縮窄至5.3％。

中國媒報導稱，馬雲和蔡崇信近期增持公司股票，體現其看好阿里前景，對未來發展、管理團隊和戰略方向充滿信心，阿里巴巴ADR周二飆漲7.85％，收在74.02美元。

龍頭科技股23日全線收紅，Meta揚升3.42美元，漲幅0.90％，收在385.2美元；亞馬遜上漲1.24美元，漲幅0.80％，收報156.02美元；Google上揚0.97美元，漲幅0.66％，收在148.68美元；微軟攀升2.39美元，漲幅0.60％，收在398.90美元。

台股ADR方面，台積電ADR揚升1.10美元，漲幅0.97％，收報114.13美元；日月光ADR上漲0.08美元，漲幅0.85％，收9.47美元；聯電ADR上揚0.02美元，漲幅0.25％，以8.12美元作收。