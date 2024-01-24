蘋果自駕車再傳降規 推出日程延至2028年

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蘋果造車計畫再度傳出延後，外媒23日引述知情人士報導，蘋果正在開發自動駕駛等級較低的電動車，將由原先的Level 4降至Level 2＋，目標發售日期則延後至2028年。

蘋果於2014年啟動「泰坦計畫」（Project Titan），重金從Google及特斯拉等公司挖角人才，組建了一支核心團隊，該計畫執行至今近10年之久，但多次面臨延宕、戰略變化以及高階主管更替。

蘋果原計劃於2025年推出自動駕駛電動車，然而2022年12月傳出該計畫迎來重大轉向，外媒報導稱蘋果將推出時間推遲一年至2026年，並降低對自動駕駛功能的目標，在車中納入方向盤和踏板，僅支援在高速公路上啟動完全自動駕駛的功能，相當於將自動駕駛系統的功能等級從原計畫的Level 5（完全自動駕駛）下修至Level 4（高度自動駕駛）。

根據外媒近日取得的最新消息，泰坦計畫再度轉彎。蘋果認知到當前的技術無法達到Level 4等級，因此目前正在開發更為基礎的駕駛輔助功能，與特斯拉目前的自動駕駛能力相當，將採用Level 2系統（部分自動駕駛），意即在進入特定道路開啟系統後，便能由系統維持住車輛前進，但車輛無法自動判斷前方路況，故駕駛仍須注意路況並隨時接管。

此外，消息人士稱，蘋果也延後了發布汽車的目標日期，最新目標是最早於2028年問世。

泰坦計畫自2021年開始便由曾任Apple Watch負責人的林奇（Kevin Lynch）接手管理，本次的轉變是由蘋果董事會、林奇以及執行長庫克（Tim Cook）在一系列會議後所通過，外媒報導稱，董事會去年便開始向庫克施壓，要求其提供交付規劃。

知情人士表示，蘋果內部將自動駕駛等級的轉變視為關鍵時刻，蘋果最終必須能推出這款目標降低的產品，否則高層恐會重新考慮泰坦計畫是否還有繼續存在之必要。