Imperas榮獲晶心科技2023年度合作夥伴

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RISC-V模擬解決方案的領導廠商Imperas宣布，高效能低功耗32／64位元RISC-V處理器IP的領先供應商暨RISC-V國際協會創始首席會員的晶心科技（6533），授予Imperas2023年度晶心合作夥伴的殊榮。自2017年起，Imperas與晶心密切合作，為晶心全部系列的RISC-V處理器IP提供快速、指令精確的模型，且 Imperas的模型已通過晶心的認證，作為晶心處理器IP的參考模型。

虛擬平台（軟體模擬）已成為主流技術，廣泛應用於提前軟體開發（shift-left）以及全面自動化的矽後（post-silicon）軟體測試。要成功部署虛擬平台，高品質的模型尤其是處理器模型是關鍵。此外，這些模型需要能夠與各種業界標準工具和設計流程互操作，包括SystemC和硬體模擬器（hardware emulators）。Imperas為晶心處理器IP度身訂造的快速處理器模型（Imperas Fast Processor Models，簡稱Imperas-FPMs）正好滿足了這些要求。

晶心提供了從小型微處理器到支援RISC-V數位訊號處理、浮點運算與向量擴展的高效能、多發射、亂序執行的多核心應用處理器，完整的RISC-V CPU產品線。晶心也是第一家開發符合ISO 26262標準的RISC-V汽車級SoC的公司，其中包含了通過ASIL-B認證的功能安全。 此外，晶心的處理器IP也可滿足高效能AI／ML的應用需求。

Imperas與晶心合作的成功案例包括一個開發複雜多核心AI加速器的 hyperscale客戶。該客戶最初使用Imperas的技術探索指令集架構，隨後在Imperas虛擬平台上，使用Imperas-FPMs快速模擬晶心處理器提前開發軟體，並在收到第一批量產晶片的一周內驗證了完整的軟體堆疊運行正確。

晶心科技美國分公司總經理蕭明富博士表示：「Imperas提供了高品質、快速的模擬，使我們的客戶能在晶片tape-out前開發高度複雜的軟體堆疊，縮短上市時間並降低風險。這個獎項肯定了晶心與Imperas間強大的合作夥伴關係。」