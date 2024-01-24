1／24盤前》母子攜手「這集團」搶車用商機、半導體爆發 ASML鏈3檔有爆點

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台股今日盤前掃描的重點新聞如下，僅供參考：

利多因子：

●過去三年台股農曆春節開紅盤當日均呈現暴漲，兔年還有九個交易日即將封關，康和證券投資總監廖繼弘、永豐投顧總經理李學詩及第一金投顧董事長陳奕光等三名師均建議抱強勢股過年，迎接2月15日台股龍年開紅盤。

距離台股兔年封關2月5日尚有九個交易日，2月15日龍年開紅盤，綜合廖繼弘、李學詩、陳奕光的看法，基於三理由建議抱著強勢股過年，弱勢股逢反彈減碼，強勢股主流股如AI供應鏈及半導體股。

●台股23日面臨前高壓力，買盤近關情怯，但國內資金持續湧入之下，盤面指標由中小型股接棒上漲，櫃買指數穩步墊高，漲勢強過大盤，率先以234.6點、上漲1.65點或0.71％，改寫今年收盤新高位置。

●外資延續買超氣勢，加碼目標轉向低基期、高成長族群，加上國內資金力挺，中小型題材及高價股都成為布局焦點，23日股價表現相對強勢的個股包括股后信驊與M31、譜瑞-KY等三大千金股，另先進光、神盾、鈊象等也各擁利多，扮演盤面吸金指標。

●中國大陸可能進一步取消ECFA關稅減讓，經濟部貿易署除了盡力幫業者拓展市場，23日也首次提出「異業聯盟」的因應對策，強調要串聯紡織業的上游石化業、機械業等，讓三大產業組團拓銷，前往國際紡織展提供一條龍解決方案，爭取買主的同時，也拓銷新市場。

●經濟部表示，去年12月工業生產指數90.40、年減3.99％，寫下19個月負成長。去年全年指數年減12.45％，不僅為連2黑、更慘寫史上最大減幅。統計處表示，今年看好AI商機持續發酵，預估1月將轉為正成長，且今年會逐季好轉。

●2023年經濟倒吃甘蔗！台灣綜合研究院23日搶先依據12月份EPI電力景氣指數，預估12月份經濟成長率5.8％，為全年最高的單月成長，因此也拉升第四季經濟成長率可達5.1％，並推算2023全年經濟成長率為1.4％。

●台灣綜合研究院23日發布2023年12月份EPI電力景氣指數，全國產業高壓以上用電量年增1.61％，為20個月來最大的增幅，電力景氣燈號也亮出2022年10月以來首個代表持平的綠燈，擺脫連九顆藍燈的衰退、以及連五黃藍燈的低迷。

●投資機構Bernstein最新報告指出，投資人應忽略荷蘭半導體設備大廠艾司摩爾（ASML）短期股價震盪，轉而將重點放在2025年獲利潛力上頭。Bernstein樂觀看待艾司摩爾營運前景，大幅調升目標價，帶動該公司股價上揚、市值攀升，從食品大廠雀巢手中奪回歐洲第三大上市公司地位。

●全球晶片微影技術領導廠商艾司摩爾（ASML）是唯一具有極紫外光（EUV）光刻機製造實力的廠商，隨著AI帶動EUV技術需求，分析師看好ASML今年出貨及獲利成長，ASML台灣供應鏈中家登、帆宣及公準三家台廠去年全年營收同步創歷史新高，今年營運在ASML推升下也可望跟進水漲船高。

●超微（AMD）專為AI及高效能運算開發的Instinct MI300X處理器在外界引領期盼之下，終於在近日正式交貨。長期與超微合作的AI服務業者LaminiAI表示，近日已收到多台內建8個MI300X處理器的運算設備。

●人工智慧（AI）狂潮刺激繪圖晶片需求，超微（AMD）去年股價狂飆將近130％後，Northland資本市場以投資人對AI過度熱情為由，下修超微股票評等，引發股價大跌。

●台灣工具機暨零組件公會理事長陳伯佳預估，2024年全球工具機產業景氣將與2023年相當，2024年台灣工具機產業產值可微增至33.7億美元。陳伯佳說，大陸若取消ECFA早收清單關稅優惠，對工具機零件業影響遠勝過整機廠，還是希望不要有太多貿易障礙。

●有台灣國際工具機展助陣，程泰集團董事長楊德華樂觀預期，台灣工具機產業景氣將從第二季開始好轉，東台、百德、台灣麗馳、友嘉及台灣瀧澤等工具機廠也認為，台灣工具機產業景氣會從下半年慢慢復甦，航太、電動車及半導體等產業景氣好轉，對工具機需求也增加。

●製藥股隨著昱展新藥24日上櫃、藥華藥25日轉上市，掀起獲利、股價大洗牌，昱展挾著戒毒癮新藥以8.62億美元授權，營運大轉骨，有機會躍居上櫃製藥股王，並引爆長聖、合一跟進大火併。

●疫後觀光旅遊市場復甦，雖然跨境旅遊受制於航點與航班尚未完全回到疫前，航空運能尚待恢復，但23日在雄獅集團成立雄獅保經發表會上，董事長王文傑看好觀光產業後市，並以「積極、正向、樂觀」六字表達心境，他強調，永遠看好觀光產業後市。雄獅旅遊總經理賴一青呼應王文傑看法表示，2024將是雄獅的豐收年。

●日本央行（日銀）23日如預期維持超寬鬆貨幣政策不變，並認為持續達成2％通膨率目標的可能性「逐步上升」。總裁植田和男特別提到4月會議，將是決定是否調整貨幣政策的關鍵，並暗示若通膨達預期目標，將考慮結束超寬鬆貨幣政策。

●人工智慧（AI）熱潮席捲全球，根據韓媒報導，聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI的執行長奧特曼（Sam Altman），將在本周訪問韓國，並將與包括三星等晶片巨頭和新創公司會面，討論自建AI晶片工廠的計畫。

●財經雜誌巴倫周刊（Barron’s）報導，美國威騰電子（Western Digital）22日股價高飛，歸功於摩根士丹利分析師欽點這家硬碟和記憶體晶片廠商為首選股票，取代原本的輝達（NVIDIA），並且維持「加碼」（Overweight）評等。

●聯發科集團布局車電跨出一大步，子公司達發科技23日宣布，車用衛星定位晶片正式通過AEC-Q100 Grade 2車規級可靠性認證，並推出衛星定位系列晶片AG3335MA。達發指出，該認證相當於取得Tier-1供應鏈大廠門票，未來搭配集團聯發科Dimensity Auto平台，以高度整合方案服務全球車廠。

●聯發科小金雞達發科技傳捷報，正式推出車用衛星定位晶片，並取得AEC-Q100車規級可靠性認證，搭配與輝達（NVIDIA）合作之智慧座艙解決方案，壯大整體解決方案產品線。聯發科集團打破過往車用晶片以成熟製程打造之局面，攜手國際大咖及旗下達發、鈺太等公司，將以最先進的車用IC提供車廠完整服務。

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●KPMG安侯建業聯合會計師事務所23日發表最新的「台灣CEO前瞻大調查」，82％台灣CEO對未來三年「國家景氣發展」有信心，與2022年持平。針對「所屬企業前景」，2022年僅78％台灣CEO有信心，2023年則回升到84％。

●年底交屋潮，加上新青安房貸助攻，2023年新增房貸逐月上升，據中央銀行公布12月五大銀行新承作房貸989.55億元，創統計以來單月新高，較去年11月再多93.93億元或10.5％，已連五個月走高，且比前年12月增344.6億元或53.4％，累計全年新增房貸高達7,665.87億元、年增8.4％。

●三星日前發表全新旗艦手機Galaxy S24系列，除了導入AI強化全方位體驗外，更宣布與Google Cloud啟動全新合作關係，提供全球三星智慧型手機用戶Google Cloud生成式AI技術，打造雲端+終端的混合式AI體驗。 對此，研究機構Canalys認為，三星此舉具有戰略意味，主要是實現旗艦產品差異化以提升市場競爭力，而Google則能藉此將影響力擴展至其他非蘋製造商。

●雲端大廠搶攻AI垂直應用。Google Cloud宣布將在2024年運用AI及生成式AI技術，打造AI虛擬服務專員，協助零售業者打造個人化的線上購物體驗，透過辨識顧客的喜好來做個人化的產品推薦。該公司研究報告指出，81％的美國零售業決策者認為，採用生成式AI刻不容緩。

●固態電池廠輝能科技23日桃科廠啟用，輝能創辦人暨執行長楊思枏表示，接下來輝能將在全球推廣桃科廠的成果，加速實現固態電池產業化的腳步，初期將先啟用0.5GWh，隨後將視市場需求擴充至滿載產能2GWh。法國敦克爾克廠預定2027年量產，就近供應歐洲電動車客戶。

●邁向2050淨零碳排目標，散熱廠也動了起來，建準日前啟動「建準以大帶小低碳轉型計畫」，一口氣找來北、中、南10家供應商，齊聚在建準總部，目標以18個月的時間，協同供應鏈，一起來進行減碳活動。

●百貨龍頭新光三越總經理吳昕陽23日宣布，在團隊努力與改裝綜效挹注下，2023年業績再創新高達945億元，較2022年的887億元成長6.7％。2024年除Diamond Towers正式開幕，包括台南新天地等20年大改裝計有26個樓層、逾千個櫃位調整，全年業績設定989億元成長目標，並看好有機會突破千億元大關。

●嘉義房市將迎來「新積情」！由於市場傳出台積電1奈米廠可望落腳嘉義科學園區，嘉義縣長翁章梁聞訊後表達竭誠歡迎，不僅讓嘉義人振奮不已，嘉義科學園區周邊預售大樓與透天產品，房價率先反映，平均漲幅約1成。

●由於今年的春節假期較短，不少民眾留在台灣過年，高雄有因「黃色小鴨」回歸，過年檔期吸引許多旅客訂房，據在地飯店業者表示，過年期間訂房率至少7成起跳，樂觀最終將會有9成以上的住房率。

●連鎖餐飲集團六角國際23日舉行尾牙，董事長王耀輝獎金大方送，將發出最高六個月的年終獎金，表現優異事業單位團體獎金最高200萬元。六角並頒發金牌店長獎年終三個月，旗下品牌門市店長績效達成年度目標，年薪最高累計可領18個月。同時加碼宣布2024年集團員工調薪3％～25％，第一線門市人員起薪提高至3.6萬元，調薪幅度上看近3成。

●陸港股市今年來持續破底，高盛首席亞太策略師Timothy Moe甚至指出，陸股無疑已出現「投降」（capitulation）跡象，如今傳出「陸版國安基金」子彈上膛，大陸官方正研擬籌集人民幣（下同）2兆元的平準基金進場護盤，最快本周內公布。投行高盛旋即表示，該基金若短期內全數投入股市，對市場的影響力將十分巨大。

●大陸政府穩定股市的措施接踵而至，繼日前傳出官方要求機構投資者別淨賣出股票後，這項「禁賣令」擬擴大到險資。大陸監管機構22日對至少兩家國有保險公司進行窗口指導，要求其不要淨賣出境內股票，此舉被視為官方穩定資本市場的最新舉措。

●陸港股市跌跌不休，市場傳出官方將祭出多方案支持市場，兩地市場上演絕地大反攻，在台股交易的陸港股ETF，今年來到22日止，跌幅超過二成的富邦恒生國企正2、復華香港正2、中信中國50正2等三檔跌深ETF，23日齊步大漲5％～6％以上。

●受惠記憶體報價上漲，威剛（3260）23日公告自結盈餘，2023年12月營業淨利3.36億元，單月稅前純益2.46億萬元，每股稅前純益0.84元。2023年1至12月累計營業淨利17.66億元，1至12月累計稅前淨利19.52億元，全年每股稅前盈餘大賺7.22元，較2022年呈翻倍成長。

針對記憶體報價後市看法，法人分析，第一季DRAM及NAND合約價，皆可望維持兩位數成長，原廠在高頻寬記憶體（HBM）及DDR5部分已有獲利，但在DDR4及DDR3距離損平，仍有漲價空間。

●顯示器代工廠瑞軒（2489）舉行旺年會，董事長吳春發看好今年在大型運動賽事的帶動之下，整體電視市場可望恢復成長，瑞軒今年電視、電競監視器、以及電腦周邊等產品出貨都將隨之成長。

吳春發表示，陸續有巴黎奧運、歐洲杯、美洲杯等三大運動賽事登場，一定程度會刺激電視的銷售，今年電視市場有機會恢復成長。瑞軒本身也會跟著市場成長，去年整體電視和電競監視器出貨量約400萬台，預期今年將小幅成長到450萬台。至於滑鼠、Webcam等電腦周邊產品，去年因為整體PC產業走弱，出貨下滑到2,300萬支，今年有機會小幅成長到2,500～2,800萬支。

●台股邁入連四日急漲、接近萬八並在高點盤旋，外資23日持續買超台股90.62億元、「國家隊」官股行庫則持續反手賣超15.22億元，這波上漲行情由台積電法說報喜、美股AI龍頭領漲，重新帶動市場買氣。

法人表示，主動型資金歸隊到AI、電子族群，內外資除了投資策略不同，沒有官股行庫提供大量籌碼，外資也難大量買進，整體市場處於健康多頭輪動，氣氛樂觀，有機會往萬八、萬九上攻。

據統計，盤面上有聯發科、M31、神達、萬潤、義隆、台耀、譜瑞-KY、昇陽半導體、華通、華泰、貿聯-KY、兆利、佳世達、帆宣、金寶等15檔「國家隊」官股行庫與外資共同買進的個股，近五日買進金額介於0.03億～8.4億元，周漲幅除了義隆、兆利，其餘維持正向介於0.29％～12.62％之間；產業分類上，除了台耀是生技股，其餘全部是電子族群，且幾乎是搶搭AI題材的中小型股，資金從主流大型股，外溢至其他相關概念股。

●因燃料成本居高不下，台電發電成本大於售電成本，統計2023年累計虧損高達3,820億元，據傳電價審議委員會將在3月討論調高電價，台電近年虧損主因為燃料支出翻倍，若要反映成本，電價至少要上漲50％至60％，受惠能源政策對綠電、重電需求高，23日在盤面上，包括士電（1503）、華城（1519）及大同（2371）持續走高，帶動相關族群個股上揚。

盤面上包括世紀鋼在國內風電工程挹注下，激勵收漲7.3％，收盤價220.5元創波段新高；士電受惠於近期重電訂單爆滿，股價開高走高帶量連收四紅漲5.22％，站上所有均線；風電綠能概念股的森崴能源、雲豹能源-創漲幅超過5％；華城長期耕耘變壓器、訂單滿手，股價開高走高漲3.77％，法人買超1.94萬張連二日加碼；其餘大同、樂事綠能、碩禾、國碩等相關題材股也在買盤追價下，漲幅約2％～3％。

●NVIDIA（輝達）創辦人黃仁勳近期再度現身台北街頭，預計25日參加NVIDIA分公司的尾牙，還將參加台積電合作夥伴年會，非常看重雙方合作關係。

美股NVIDIA股價22日再創歷史新高，收在596.54美元，開盤後一度衝上602美元，近期NVIDIA概念股持續交投活絡，其中緯穎（6669）、旺矽（6223）、緯創（3231）、廣達（2382）、奇鋐（3017）、世芯-KY（3661）等2024年來漲逾10％。

●電源管理IC公司來頡（6799）資通訊產品PMIC、WiFi 7積極打入各大平台解決方案，即將開花結果。管理階層指出，WiFi 7專案如雨後春筍般開出，下半年將逐漸看到應用，以電信營運商市場為主，市場潛力龐大。另外，與愛普*（6531）合作開發AIoT/AI裝置所需技術，提供3D封裝電源整合管理IC。此外，今年USB PD規格升級，來頡積極切入OEM/ODM供應鏈，營運動能強勁。

●封測大廠力成（6239）去年第四季財報將認列出售蘇州廠收益，估貢獻每股稅後純益3.5元，單季雖有匯損影響，但公司自結前11個月每股稅後純益達9.99元，去年全年將賺進逾一個資本額。此外，力成宣布接獲日系客戶高頻寬記憶體（HBM）訂單，加上記憶體產業回升，市場法人看好今年成長動能。

●神達投控（3706）加速布局越南生產能量，繼去年中決定赴越南設立子公司後，23日公告對越南子公司增資3,000萬美元（約新台幣9.4億元），其中，2,800萬美元用於越南廠房新建規劃，目標今年完成，2025年第一季進行小量試產、第二季前規模量產，目前主要建置包括前段SMT的伺服器主機板及後段組裝產線。

●富采集團（3714）持續整頓旗下子公司，繼日前提列高達34.5億元資產減損，侵蝕每股盈餘4.58元之後，23日再宣布子公司晶電與Amazon達成專利訴訟和解，此次訴訟專利數高達13件，為晶電首次針對背光產品提出的專利訴訟。

●超微（AMD）近期推多款桌上型處理器，其Ryzen 8000系列及Ryzen 5000系列，分別搭載祥碩（5269）600及500系列晶片組，市場法人預期，高單價600系列晶片組比重，將逐步提升，有利於祥碩營運表現。

祥碩2023年第四季營收17.1億元，季減1.3％，表現優於預期。法人分析，祥碩受惠於產品組合調整及備抵存貨可望回沖，預估2023年第四季毛利率為56.5％，也優於先前預估。

●第三方支付業者LINE Pay連加網路（7722）預計1月26日登錄興櫃，每股價格348元。連加網路董事長丁雄注表示，未來透過提升使用頻率及交易量來達到成長的目標。

LINE Pay連加網路2023全年營收47.79億元，年增32％，累計前11月稅後純益為4.71億元，已超過2022年全年的4.39億元，前11月的每股稅後純益為7.92元，超越2022年全年7.23元。

●藥華藥（6446）新藥開發火力全開！除了用於真性紅血球增多症的BESREMI（P1101）年中可望取得中國大陸、星馬藥證外，也將啟動早期骨髓纖維化三期臨床試驗，加上跨足細胞治療等全新領域。藥華藥執行長林國鐘表示，2024年不一定會賺很多錢，但一定會賺錢。

將於25日轉上市的藥華藥，23日舉行法說會。林國鐘表示，2024年營收成長強勁，藥證和新藥臨床大有進展；而全球供應鏈進度也符合預期，台中廠產線擴充後，可供應全球最少1萬人。竹北廠則預計2025年完工，2026年取證、投產。另外，也預計擴充PEG廠及針劑充填廠規模，因應藥品持續成長的需求。

●亞昕國際（5213）新春首案－台中「亞昕丰山」23日公開，亞昕董事長姚連地宣布，集團2024年起將重押中台灣，手握千億元儲備案量，台中即囊括近3成、約300億元案量。對2024年房市，姚連地強調，在各項成本堆疊下，房價沒有下跌的機會。亞昕未來兩年業績能見度高，分別將有高達230億、250億元新案完工交屋，法人樂觀業績大噴發。

●地緣政治衝突影響EG（乙二醇）進口數量和節奏，加上油價、乙烯原料震盪墊高，支撐大陸EG價格上行利潤有所修復；PTA也因產業鏈矛盾不突出，聚酯及下游需求端仍有一定韌性，近期終端表現明顯超預期，供需面有一定支撐，預計節前維持區間震盪。

隨持續去庫，加上進口供應預期下調，有利行情走堅推進，台化（1326）、南亞（1303）、東聯（1710）、中纖（1718）等營運加分。

●雖經濟景氣還處於復原期，不過在民間住宅、科技廠房、公共工程三大市場支撐，國內預拌混凝土龍頭廠國產建材（2504）董事長徐蘭英指出，仍看好集團2024年營運表現，預估2024年出貨量會比2023年有3％～5％的成長。

●新纖（1409）董事會23日決議，將分二期開發「桃園市幼獅青年創業村暨智慧製造園區」。新纖指出，第一期開發內容包含青年創業村、園區基礎管線配置、園區部分公共設施建設及智慧物流倉儲等，預計2027年5月完成，總投資金額預估約為56億元。

幼獅青年創業村暨智慧製造園區位於幼獅工業區旁，面積共3.4萬坪，是新纖在2022年5月，與桃園市、國產署簽訂開發合約，設定50年地上權。

●南良（5450）以專業高分子和高彈性發泡技術等高科技功能性複合材料為主，也是美國原料大廠杜邦指定的亞洲合作夥伴。南良目前終端品牌廠商去化庫存腳步已告一個段落，安全防護市場、戶外運動休閒市場需求穩定成長，營運動能添力；在營運轉機題材、特定買盤青睞進駐，23日股價強勢亮燈漲停。

●鼎基（6585）瞄準醫療、車用、防爆等耕耘布局告捷報喜，其中醫療客戶訂單穩健往上，且四年長約到手，2024年出貨金額估有望年增3成。

●八貫（1342）主攻軍工、航太，首季軍工新品有望大量出貨；減重版逃生滑梯、ICU新款病床等新產品將也挹注動能。2024年軍工產品成長約達55％，樂觀看待全年獲利成長優於營收表現。

●鈺齊-KY（9802）自結2023年合併營收168.93億元、年減30.14％，稅後純益14.97億元、年減55.91％，EPS為7.87元，儘管低於2022年的18.1元，仍創歷年次高。

●宏致電子（3605）去年雖因庫存修正而導致營收下滑，然在順利搭上了AI列車後，今年展望轉趨樂觀，宏致集團總經理黃添富透露，現已積極展開AI伺服器及AI PC領域備戰，且PCIe Riser Cable（轉接卡）也已順利交貨，「2024年宏致在AI產業上絕對不會缺席，並將成為新產品線開發的主軸」。

●工業電腦廠安勤（3479）23日宣布與博象科技合作，斥資1,000萬元，取得32.5％股權，規劃透過博象圖控軟體技術與公司在嵌入式領域硬體優勢相結合，開創專為智能IoT市場應用的微型控制器（MCU）產品線。

●新復興（4909）去年營運在5G基地台及衛星通訊產品客戶端需求增加推升下，全年營收成長，該公司產品涵蓋各種基地台周邊通訊設備、無線通訊系統天線、衛星降頻器（LNB）、衛星收發器（VSAT）等，市場法人看好該公司今年營運在5G基地台及低軌衛星相關產品出貨推升下，成長可期。

●利基型MLCC暨陶瓷粉末廠信昌電（6173）應主管機關要求，公告去年12月自結損益，單月獲利1,500萬元，年增275％，每股稅後純益0.09元、年增350％，累計信昌電2023年前三季及11月、12月損益自結數，合計每股稅後純益約2.49元。

●證券商去年稅後純益繳出687億元、歷史次高的新紀錄，證券商自營操作居重要功臣，展望2024年，自營商自行買賣部位展開新年度布局，從1月15日來至23日來連七日買超逾134億元，鎖定晶圓雙雄等27檔上市股，在這七個交易日來累計各買超千張以上。

篩選近七個交易日累計買超千張以上，且23日持續加碼或未賣出（買賣為零），共有高達27檔，第一名是聯電9,869張，其次為台積電8,296張，三商壽逾4,000張，中鋼及友達在3,000張以上，以及長榮、中信金、英業達、廣達等都各超過2,000張。此外，彰銀、國產、力成、奇鋐、合庫金、南亞科、金像電、臺企銀、台灣大、玉山金、華航、華邦電、東陽、技嘉、神達、華通、聯詠、永豐金等，都獲自營商自行買賣部位買超在千張以上。

●台灣健身業龍頭－世界健身-KY（2762）24日將以每股132元掛牌，成為繼柏文（8462）之後，台灣第二家上市健身企業。對照柏文23日收盤價124元，逼近世界健身掛牌價，24日健身雙雄在集中市場首度正面交鋒，預料將出現比價效應。

世界健身配合第一上市，辦理現增1,250萬股，增資後的實收資本額11.25億元，24日以每股132元掛牌上市。

●鋼鐵類股23日全面大漲，其中世紀鋼（9958）更挾著風電題材優勢，股價自15日站上200元大關後，上周雖一度回檔修正，但本周又重新站回200元，23日更上漲7.30％，股價站上220.5元，續創歷史新高。

●食品業者搶食春節禮盒上百億元商機，統一（1216）、聯華食（1231）、宏亞（1236）等積極於年前推新品，其中聯華食海苔元本山系列陸續推出「米奇系列」與「史奴比系列」兩大主題，共六款肖像聯名禮盒，力拚連續三年春節檔期業績穩定成長1成以上。

利空因子：

●台股兔年剩最後九個交易日，法人指出，丙種資金主下周進入結帳高峰期，投資人須慎防關帳前結帳賣壓，抱股過年緊盯「兩大變數」，獲利調節漲多股、轉買低基期成長股。

●去年12月新台幣大反彈，但韓元單月則是小貶作收，據國際清算銀行（BIS）公布12月實質有效匯率指數（REER），新台幣REER略升至99.36，主要貿易競爭對手韓元REER則下降至97.43，雙方差距擴大為1.93，為近半年來次大差距，台灣出口價格競爭力又被韓國拉開，已連32個月輸給韓國。

●新光人壽增資「刻不容緩」。新壽去年12月底資本適足率（RBC）確定未達200％，新光金控又不願立即增資新壽，保險局長施瓊華23日親上火線提出三警告，一是新光金及新壽應履行承諾，三年內每年增資70億元；二是RBC未達200％將無法申請接軌的15年監理寬容；三縱使有股東不願增資，亦不能阻擋其他大股東增資。

●由於俄烏戰爭造成俄債無法正常還款付息，燒到目標到期基金。保險局長施瓊華23日指出，清查後有八家壽險公司的72張投資型保單，連結到15檔持有俄債的目標到期債券基金，總規模635億元，投資俄債金額約新台幣11億元，有三家壽險已通知要二次給付，金額約台幣7,000多萬。

●桃園市機師職業工會長榮分會22日取得合法罷工權，勞資雙方為錢、外籍機師聘用比例過高等僵持不下，24日勞資雙方將協商，後續會如何發展值得關注，熟悉勞資雙方的人士指出，長榮航機師預計在農曆年前後發動罷工，若協商未果，資方已透過人力盤點有備而來，對抗機師罷工。

●美國前總統川普在黨內初選聲勢大漲後，外界再度聚焦他提出的各項政見，其中對美國進口商品全面課徵10％關稅的提案尤其令華爾街感到不安，許多分析師都擔心川普將再度打亂全球貿易。荷蘭合作銀行（Rabobank）分析師艾佛瑞（Michael Every）甚至警告，這項政策將「撼動金融市場所有資產」。

●中美博弈、台灣大選等因素影響下，兩岸緊張情勢升溫，1996年一觸即發的台海危機恐將重演。華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）彙集美台專家看法後示警，儘管大陸以武力侵台的能力有限，但未來5年，或將對台海進行隔離或封鎖。超過半數專家更認為，2024年底前台海可能發生非軍事的脅迫行動。

●騰訊旗下、全球知名遊戲「英雄聯盟（LOL）」開發商拳頭遊戲（Riot Games）宣布，配合大幅精簡業務，決定裁員530名員工，人數約占公司總規模的11％，未來資源將專注在包括英雄聯盟等4大核心遊戲上。

●品牌服飾客戶清庫存雖已告一段落，不過下單趨於保守，國內紡纖廠在今年的農曆春節雖因產線不能停仍照常開工，不過在需求放緩下，以往全員加班的盛況不再，今年多以「降稼動率」來因應。