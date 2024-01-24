半導體風向球德儀財測遜色 盤後摔逾4％

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被視為全球半導體產業風向球的德州儀器（Texas Instruments）於23日美股盤後公布上季業績，營收及獲利遜色，且本季展望不佳，顯示工業市場日益疲軟、車用零件需求依舊低迷，財報公布後，德儀盤後下挫逾4％。

德儀因擁有半導體業最廣泛的客戶群，故其展望被視為是半導體產業亦即整個經濟需求的風向球。

該公司營收主要來自於工業機械業與汽車製造業，根據其周二公布的財報，上季營收年減13％，來到40.8億美元，遜於分析師預期的41.1億美元，其中，類比晶片營收年減12％至31.2億美元，嵌入式處理晶片營收則年減10％至7.5億美元；上季每股盈餘報1.49美元，雖略優於預期的1.47 美元，但大幅低於去年同期的2.13美元，年減幅度達30％。

德儀總裁兼執行長伊蘭（Haviv Ilanm）23日透過聲明表示，在去年第四季，該公司經歷了整個工業領域的日益疲軟和汽車產業的連續下滑。

在當前的高利率環境下，消費者借貸成本增加，使汽車產業的終端需求遭到抑制，美國汽車交易網站Edmunds預估，2024年美國新車銷量的成長僅會有1％。此外，全球製造業活動依舊疲弱，工業客戶需求萎縮，使德儀財報表現承壓。

德儀副總裁暨投資人關係主管帕爾（Dave Pahl）也指出，由於客戶正在降低庫存水準，故此次的財報反映出工業市場的疲軟和汽車產業較前一季走低的情形。

展望本季，德儀預估營收介於34.5億至37.5億元，中間值低於分析師估計的40.6億元，每股盈餘則預估將介於96美分至1.16美元之間，低於分析師預期的1.41美元，反映該公司看淡車用晶片市場，預料本季銷售疲弱。

德儀周二收盤下挫0.28％，收報每股174.34美元，財報公布後，因上季表現不佳、本季展望悲觀，盤後股價下挫，截至本篇截稿前，德儀下跌4.77％。