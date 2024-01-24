0124群益早安｜全球財經時事深度解說

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《群益早安》由群益證券投資分析人員（CSIA） 江季達為投資人深度解說全球財經事件，本集節 目重點如下：

1.經濟數據01/25美國GDP年化(季比)、耐久財訂單、新屋銷售、首次、連續申請失業救濟金人數01/26美國核心PCE

2.本週央行動態1/25歐洲央行、挪威央行

3.美國動態

(1)7巨頭帶領S&P500、NASDAQ100再創歷史新高

(2)UAL+5.3%、MMM-11%，財報利多會漲、財報利空會跌，市場氣氛仍OK

(3)NFLX盤後大漲7.8％，TXN-4.12%、ON-2.87%、NXPI-2.61%、ADI1.98%、LSCC-2.21%

(4)財報：1/25TSLA，LRCX，1/26KLAC、INTC，1/30MSFT、GOOGL，2/2AAPL、AMZN，2/21NVDA

4.日本動態日本央行維持貨幣政策不變，暗示對通膨實現目標的信心略微增強，不過沒有明確暗示何時可能結束負利率。植田和男稱，如果央行的通膨目標實現在望，將考慮結束負利率，他指出價格前景的不確定性仍高，日本央行觀察人士認為，4月會議升息的情境正在強化，進一步關注春季薪資談判。

5.中國動態

(1)1/23市場傳言傳中國政府正在考慮多項支持工具，以穩定資本市場運行，官方考慮設立規模約2兆人民幣(2780億美元)的股市平準基金，用來自中國境外機構的資金由滬港、深港通投向A股。這是要稀釋外資的賣超甚至營造外資買超A股的假象。傳當局還考慮通過中國證券金融股份有限公司或中央匯金公司向A股投入至少3000億元的本地資金。

(2)如果反彈未能維繫，會增加市場信心進一步惡化的風險，2015年大跌期間，「國家隊」據聞整個夏季耗資2400億美元托市，但隨著撐盤行動的結束，股市又恢復了跌勢。

(3)傳官方將股票淨賣出限制從主要公募基金擴大到一些保險公司，監管機構週一對至少兩家國有保險公司進行窗口指導，要求其限制淨賣出境內股票。

6.SOX成份股類比IC盤後下跌影響部分台灣科技股，但AI仍是主軸！

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